Hora y dónde ver las semis: Aurora vs Antigua y Achuapa vs Rojos

-

Cuatro equipos ha resistido los embates del Apertura 2025 y se citan en las semifinales para dirimir quiénes tendrán la capacidad de avanzar a la gran final.

Serán duelos inéditos, con un equipo que disfruta de está instancia por primera vez en la historia, otro que vuelve 21 años después y dos que quieren repetir juego por el cetro.

Las cartas están echadas. Achuapa se goza haber eliminado al sublíder Mixco y sueña con dar otro batacazo ante Municipal, necesitado de título después de un año de sequía.

El recién ascendido Aurora vive un torneo de ensueño y apunta a complicarle la vida al actual campeón Antigua, que busca volver a coronar.

Las semifinales arrancan este domingo en Amatitlán y Jutiapa y tendrán desenlace a mitad de semana. El miércoles en el estadio Pensativo y el jueves en El Trébol.

Ante el campeón

Nadie hubiese apostado que Aurora llegaría a las semifinales en su torneo retorno a la Liga Nacional. El objetivo era evitar quedar en zona de descenso, pero el trabajo del técnico primerizo Saúl Phillip y de sus pupilos ha sido extraordinario.

Fueron cuartos en la clasificación y ya eliminaron a Malacateco. Todo lo que venga es ganancia y esa tranquilidad será clave para enfrentar a un rival obligado a ser finalista.

Antigua ya fracasó en la Copa Centroamericana este semestre y solo le queda repetir título local. Una obligación para una institución que apunta a su sexta corona.

De la mano del técnico Mauricio Tapia y con una mezcla de experiencia y juventud, los antigüeños parten como favoritos después de eliminar al subcampeón centroamericano Xelajú en los cuartos de final.

Se vale soñar

Ante todo pronóstico, Achuapa dejó fuera al sublíder Mixco de la mano del uruguayo Álvaro García, quien llegó como emergente al banquillo cebollero, siendo su primera incursión como director técnico.

Una historia que poco se da en el futbol y que puede terminar siendo dorada, si los de Jutiapa aprovechan su condición de local y ponen en aprietos el proyecto que encabezan Mario Acevedo y Dwight Pezzarossi en Municipal.

Los rojos terminaron líderes, no tuvieron problemas con Mictlán y están obligados a ser campeones. Los cebolleros prometen no ponerla tan fácil.

Programación:

Semifinales

IDA

Domingo, 14 de diciembre

Aurora vs Antigua

11:00 a. m.

Estadio Guillermo Slowing

TV: Tigo Sports

Achuapa vs Municipal

3:00 p. m.

Estadio Winston Pineda Gudiel

TV: Claro Sports 2 y TV Azteca Guate