Descubre cómo cultivar lechugas y acelgas en tubos PVC de forma orgánica

El cultivo vertical mediante hidroponía familiar se ha consolidado como una técnica agrícola fundamental para la producción de alimentos en espacios reducidos.

El sistema de cultivo vertical es técnica agrícola que maximiza el uso del espacio, al cultivar plantas en estanterías, paredes, torres, o estructuras apiladas.

Esta opción permite producir alimentos en áreas donde el suelo es limitado o costoso, pues permite cultivar en áreas pequeñas, aprovechando el espacio hacia arriba.

Los sistemas de cultivo vertical suelen utilizar hidroponía o aeroponía, que consumen menos agua que los cultivos tradicionales; como hay menor contacto con el suelo, se reduce el riesgo de plagas y enfermedades.

Se pueden obtener alimentos sin importar que el clima sea frío o cálido. (Foto: Rudy López/Colaborador)

La hidroponía permite cultivar empleando una solución acuosa rica en nutrientes esenciales disueltos en agua para alimentar directamente las raíces de las plantas; también usando sustrato de pómez en lugar de tierra.

En Coatepeque, Quetzaltenango, el ingeniero y catedrático universitario Edgar René Antonio Becerra, tiene más de 20 años trabajando en hidroponía familiar.

Becerra indicó que se puede aprender a producir alimentos para el consumo familiar mediante la hidroponía, ya que se pueden cultivar productos orgánicos que usualmente se dan en tierra fría, pero en la costa.

Parte de lo que las familias pueden cosechar son vegetales y hortalizas. (Foto: Rudy López/Colaborador)

"Esto es algo imposible de hacer de otra forma y solo se puede hacer usando esa técnica", explicó el experto.

Actualmente, el costo de algunas verduras o frutas se ha incrementado y eso afecta para la adquisición de la canasta básica, por ello es que Becerra enseña a que las familias para que puedan producir sus propios alimentos de una forma sencilla.

La hidroponía en canaletas se hace con tubos de PVC de 4 pulgadas de diámetro y 2 metros de largo con tapas de drenaje; con corte longitudinal de 7 cm a todo lo largo del tubo.

Es importante aprender sobre este cultivo. (Foto: Rudy López/Colaborador)

Se llenan de arena pómez fina lavada, donde se siembran las plántulas de lechugas, cebollas, acelgas y otros vegetales. Con riego por goteo se adiciona el nutriente orgánico que requieren para crecer.

Interesados en poner en marcha este tipo de proyectos pueden coordinar capacitaciones técnicas del proceso de producción; Becerra indicó que para recibir asesoría se le puede contactar al 4113-5261.

El interés por la hidroponía en Guatemala aumenta como respuesta al encarecimiento de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), cuyo costo en el área urbana se reportó en torno a Q894.58 en octubre de 2024. La técnica ofrece una vía para el autoconsumo y la seguridad alimentaria familiar, al reducir la dependencia de la compra de hortalizas.