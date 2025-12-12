Así es la nueva Pulsar N150 presentada por Grupo UMA

-

Grupo UMA presentó en Guatemala la nueva Pulsar N150, un modelo que se incorpora al portafolio de motocicletas Bajaj y refuerza la presencia de la línea Pulsar dentro del segmento naked sport. La marca compartió que esta propuesta responde a la demanda de motocicletas urbanas con características enfocadas en rendimiento, control y eficiencia.

La Pulsar N150 integra un chasis reforzado, suspensión delantera telescópica de 31 mm y un monoshock trasero que aportan estabilidad en diferentes tipos de ruta. Cuenta con un motor de 149.68 cc que alcanza 14.5 HP a 8,500 RPM y un torque de 13.5 Nm a 6,500 RPM, acompañado de una transmisión de 5 velocidades. Su diseño incorpora tablero digital y un faro proyector tipo "ojo de ángel".

(Fotografía: Yordana Mérida/ Soy502)

Este lanzamiento se suma a la reciente llegada de las Pulsar NS400Z y N125Fi, modelos que amplían la oferta disponible para usuarios que buscan opciones urbanas o de mayor desempeño, según sus necesidades.

“La Pulsar N150 representa una evolución en la línea Pulsar. Es una moto que combina desempeño, diseño moderno y accesibilidad para el usuario urbano.” Carlos Alvarado , gerente corporativo de comercialización, mercadeo y ventas.

Quienes deseen conocer de cerca la Pulsar N150 pueden visitar los puntos de venta UMA Bajaj en Guatemala y explorar todas las alternativas que la línea Pulsar ofrece para quienes desean iniciar o avanzar en su experiencia sobre dos ruedas.