Pareja de comerciantes es víctima de un ataque armado

La tragedia se generó en el Barrio San Cayetano, municipio de Estanzuela, Zacapa durante la mañana del sábado 13 de diciembre.
Cuando una pareja que se conducía abordo de una camioneta tipo agrícola, fue interceptada por hombres armados que iniciaron a dispararles.
Los desconocidos huyeron del lugar.
Cuerpos de socorro acudieron a cubrir la emergencia, donde se identificó a Ana Mariela Ramírez, de 39 años, junto a su esposo, Alex López Miranda, de 50 años, quien conducía el vehículo.
De acuerdo con información de los residentes del sitio, la pareja era propietaria de una abarrotería.
Las autoridades se encuentran en el lugar recabando cualquier indicio para hallar a los responsables y esclarecer este hecho.