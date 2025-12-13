Versión Impresa
Pareja de comerciantes es víctima de un ataque armado

  • Por Maria Fernanda Gallo
13 de diciembre de 2025, 13:20
La pareja se dirigía a realizar diligencias cuando fue interceptada. (Foto: redes sociales)

La tragedia se generó en el Barrio San Cayetano, municipio de Estanzuela, Zacapa durante la mañana del sábado 13 de diciembre.

Cuando una pareja que se conducía abordo de una camioneta tipo agrícola, fue interceptada por hombres armados que iniciaron a dispararles.

Los desconocidos huyeron del lugar.

Cuerpos de socorro acudieron a cubrir la emergencia, donde se identificó a Ana Mariela Ramírez, de 39 años, junto a su esposo, Alex López Miranda, de 50 años, quien conducía el vehículo. 

De acuerdo con información de los residentes del sitio, la pareja era propietaria de una abarrotería.

(Foto: redes sociales)
(Foto: redes sociales)

Las autoridades se encuentran en el lugar recabando cualquier indicio para hallar a los responsables y esclarecer este hecho.

