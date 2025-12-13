Cristiano Ronaldo debutará como actor en "Rápidos y furiosos XI"

-

Cristiano Ronaldo participará en la última entrega de la franquicia.

Vin Diesel reveló que el futbolista portugués tendrá una participación especial en el cierre de la saga de acción y automovilismo.

El futbolista portugués debutará en "Rápidos y furiosos XI". (Foto: Instagram)

Cristiano Ronaldo se ha aliado con Diesel (Dominic Toretto) para formar parte del elenco de Rápidos y furiosos XI.

"Todo el mundo preguntó si estaría en la mitología rápida. Tengo que decir que ahora es real, escribimos un papel para él", escribió Vin al publicar una foto junto a Ronaldo.

La historia marcará el cierre de la franquicia de acción. (Foto: Instagram)

La última cinta llevará por título Fast Forever y traerá de vuelta a los protagonistas a Los Ángeles, donde todo comenzó.

Los protagonistas regresarán a Los Ángeles, donde todo comenzó. (Foto: X)

La trama se mantiene en secreto, pero contará con la participación de personajes icónicos como Brian O'Conner, interpretado por el actor fallecido Paul Walker.

El regreso de O'Conner será posible por el uso de efectos visuales y material de archivo. El filme llegará a las salas de cine internacionales en abril de 2027.