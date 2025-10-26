Cámara de vigilancia capta misterioso orbe de luz en la Zona 18

-

Un vecino de la zona 18 revisó sus cámaras de seguridad y descubrió un fenómeno inexplicable: una pequeña esfera de luz, conocida como "orbe", que se movía con autonomía dentro de su casa.

Los sistemas de vigilancia domésticos se han convertido en una fuente constante de material para los amantes de lo paranormal. El más reciente caso proviene de la zona 18, donde un residente se topó con una manifestación luminosa que desafía la explicación lógica.

La grabación, que fue compartida con el reportero paranormal Julio López, muestra el interior de una casa durante la madrugada. Al revisar las imágenes captadas por su cámara de seguridad, el propietario notó un fenómeno conocido en el mundo de lo inexplicable como un "orbe".

La esfera de luz con "vida propia"

En el video de vigilancia, que se presenta en blanco y negro, se observa una pequeña esfera de luz que se mueve a ras del suelo en una habitación. La luz parece tener una trayectoria propia y autónoma, recorriendo una sección del piso antes de desaparecer.

Julio López enfatizó que, aunque muchas veces este tipo de manchas luminosas se descartan como partículas de polvo en suspensión o reflejos de luz, la trayectoria y el movimiento constante de este objeto sugieren algo más.

Un vecino de la Zona 18 revisó sus cámaras de seguridad y descubrió un fenómeno inexplicable: una pequeña esfera de luz, conocida como "orbe", que se movía con autonomía dentro de su casa ⬇️ pic.twitter.com/rhjQJ0Srm3 — Soy 502 (@soy_502) October 26, 2025

"Muchos dicen que esos orbes son rastros energéticos e inclusive espirituales, los cuales pueden manifestarse de diferentes maneras, y en este caso, un pequeño orbe," explicó López.

El fenómeno de los orbes ha sido objeto de debate. Mientras que la comunidad científica lo atribuye a factores ambientales (como el polvo, la humedad o insectos que reflejan el flash de la cámara), los entusiastas paranormales sostienen que son la forma más común en que los espíritus o entidades energéticas se manifiestan.