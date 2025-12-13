El misterioso acompañante de Jason Momoa en su visita a Guatemala

La visita de Jason Momoa a Guatemala y su asistencia a la residencia de Arjona causó furor entre los fanáticos de "Aquaman". Junto a él destacó su acompañante.
Se trata de Ian Streetz, actor, coach de boxeo y de artes mixtas MMA, quien ha estado en películas como "Mortal Combat", "Fast X", "The Batman" y "Aquaman 2", entre otras.
Ian también disfrutó del recorrido por el país junto a su esposa Maciela (también guatemalteca), Momoa y a Adria Arjona.
Debido a su físico y a que fue visto en distintos videos en compañía de los Arjona y por su condición física, muchos imaginaron que era la seguridad personal de "Aquaman", sin embargo se trata de amigo del medio.
"¡Gracias Guatemala!, el mejor momento con la mejor gente: Jason Momoa, Adria Arjona y Maciela Streetz, ¡Los quiero mucho! ¡Qué lindo ver a la leyenda Ricardo Arjona en acción, Guatemala ¡eres increíble!, gracias por invitarnos", se lee en redes sociales, al despedirse del país.
La trayectoria de Ian Streetz
Es actor, doble de riesgo, artista marcial y entrenador de boxeo cualificado con 30 años de experiencia y entrenador en artes marciales. También ha sido sido parte de cintas como "Ultraviolet", "The Beekeper","Luther, "Wildcat" y "A Minecraft Movie".
Es Licenciado en Osteopatía y entrenador personal certificado por REPS Nivel 3. Especialista en MMA, Muay Thai y boxeo. Fue 8 veces campeón estatal, 5 veces campeón nacional, 4 veces participante en torneos internacionales por invitación y 1participó en los Juegos de la Commonwealth (Mancomunidad de naciones de Reino Unido, de donde es originario).
Ha entrenado a atletas olímpicos y campeones mundiales, en algunos de los mejores gimnasios del mundo, además se eespecializa en entrenar a celebridades y actores.
