Dante Gebel visita Guatemala con "PRESIDANTE World Tour Despedida 2026"

Dante Gebel anunció que traerá "PRESIDANTE World Tour Despedida 2026" a Guatemala.
El pastor y motivador argentino desea dar un mensaje a los guatemaltecos con un toque de humor y mucha esperanza.
Con el lema "¡No es otra clásica campaña política!" el conferencista desea acercarse al país pues tiene algo qué decir. Gebel recorrerá Europa y Latinoamérica y no podía faltar el país.
Según se explica de manera oficial, la conferencia es "un viaje al corazón y el alma", donde Dante comparte historias que van desde la risa hasta las lágrimas, abordando temas como la vida, el barrio, la muerte, la nostalgia y relatos cotidianos que nos llevan a reflexiones profundas del alma.
Durante dos horas y media Gebel realiza con destreza un stand up que si bien transita por el humor, confronta crudamente con las emociones más profundas.
Permitiéndose la licencia de ser "Presidente por un día", Gebel fusiona carcajadas, lágrimas y un mensaje directo al corazón.
Fecha
Dante se presentará el 18 de marzo e 2026 a partir de las 8:00 p.m., en Forum Majadas, zona 11, de Ciudad de Guatemala.
Boletos
Ingresa aquí para adquirir tus entradas.
Diamante: Q840
Platinum: Q670
VIP: Q510
Preferencia: Q310
