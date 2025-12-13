Disney prepara cuatro adelantos de "Avengers: Doomsday"

- Marvel estrenará adelantos exclusivos de Avengers: Doomsday. ENTÉRATE: Los equipos confirmados para "Vengadores: Doomsday" Los primeros vistazos a la nueva entrega de los Vengadores llegarán pronto a las salas de cine internacionales. Cada adelanto se estrenará de forma semanal. (Foto: X) The Hollywood Reporter ha revelado que Disney lanzará cuatro tráilers diferentes de Avengers: Doomsday antes de que acabe el año. Los avances llegarán cada semana y solo podrán ser vistos por los fanáticos que paguen su boleto de entrada para Avatar: fuego y ceniza. Los avances acompañarán las funciones de "Avatar: fuego y ceniza". (Foto: X) LEE: "Vengadores: Doomsday" usa sets reales y evita efectos especiales Esto forma parte de la estrategia de marketing de la compañía para aumentar las ganancias en la taquilla de la saga más rentable de la historia. Marvel mantiene en secreto los detalles de la trama. (Foto: X) Con ello, se confirma que el primero estará disponible del 18 al 24 de diciembre, el segundo del 25 al 31, el tercero del 1 al 7 de enero de 2026 y el último a partir del 8. De esta manera, Marvel Studios busca mantener la expectativa del público durante un mes.