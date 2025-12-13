Estos son los síntomas del virus H3N2, conocido como la "súper gripe"

El virus H3N2 es una variante del virus de la influenza tipo A y a pesar de que no se han confirmado casos en país, ha causado alarma.
EN CONTEXTO: Médico guatemalteco alerta sobre la "súper gripe"
El H3N2 es un virus que causa una gripe muy fuerte y sus síntomas son:
- Fiebre y escalofríos
- Tos seca
- Dolor de garganta
- Dolor de cabeza
- Dolores musculares y articulares
- Congestión nasal y estornudos frecuentes
- Malestar general, que incluye fatiga y debilidad en el cuerpo
Estos suelen aparecer 2 a 4 días después del contagio.
El médico experto en enfermedades respiratorias, Alejandro de León, informa a la población que, “estos síntomas, no deberían complicarse”, a menos de que el paciente presente alteraciones en su sistema inmunológico.
También es importante considerar que los síntomas de este virus pueden ser mitigados por la vacunación contra la Influencia, dado que es variante de esta.