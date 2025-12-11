IGSS alerta por influenza: Adultos mayores, los más vulnerables

-

El Área de Salud de Suchitepéquez, bajo las directrices de salud preventiva del IGSS, ha intensificado la campaña de vacunación contra la influenza para proteger a la población de alto riesgo.

La dosis gratuita está disponible en Mazatenango hasta febrero, priorizando a siete grupos clave, como adultos mayores de 60 años, niños y personas con enfermedades crónicas, buscando evitar las complicaciones graves y la hospitalización que caracterizan a la gripe estacional. Es fundamental conocer los síntomas de alarma y acudir al centro de salud para la inmunización anual.





La dosis se debe aplicar una vez cada doce meses. (Foto: Marvin Pos/Colaborador)

Al contraer los virus de influenza se puede estar en peligro de complicaciones y hospitalizaciones, por lo que este cuadro requiere atención médica urgente.

Según un boletín sobre salud preventiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), el riesgo de muerte por influenza estacional es mayor en adultos arriba de 65 años.

También en niños menores de 5 años y personas de cualquier edad con condiciones médicas que comprometan su salud, como los pacientes inmunosuprimidos o con enfermedades crónicas.

Se espera que 6 mil personas se vacunen contra la influenza. (Foto: Marvin Pos/Colaborador)

Para evitar estos peligros, el personal del Área de Salud de Suchitepéquez comenzó a aplicar la vacuna contra la influenza a la población.

Las dosis empezaron a ser suministradas desde el 15 de octubre y continuarán colocándola hasta febrero; solo en la cabecera se espera vacunar a más de 6 mil personas en la cabecera departamental.





Si estás enfermo, evita contagiar a otros miembros de tu hogar. (Foto: Marvin Pos/Colaborador)

La inmunización prioriza a siete grupos de personas: ciudadanos con enfermedades crónicas, niños de 3 a 7 años con antecedente vacunal, todas las embarazadas, adultos mayores de 60 años, personas que laboran en asilos, personal de salud y cuerpos de socorro, informó Enma Toj, enfermera profesional del centro de salud de Mazatenango.

Quienes estén interesados en recibir la dosis, que debe hacerse solo una vez cada año, pueden llegar al centro de salud, donde se inyecta sin costo.





Se ha priorizado a siete grupos poblacionales para que reciban la dosis. (Foto: Marvin Pos/Colaborador)

"Las instalaciones están abiertas de 8:00 de la mañana hasta las 3:00 de la tarde, pero si llegan a vacunarse deben estar antes de la 2:00 de la tarde", detalló Toj.

Los síntomas de influenza varían desde una gripe leve hasta neumonía grave. Los más comunes son: fiebre mayor de 38 grados centígrados, tos frecuente e intensa, dolor de cabeza, falta de apetito, congestionamiento nasal y malestar general.

Las personas enfermas deben buscar ayuda médica inmediata en caso de presentar fatiga, dificultad respiratoria y fiebre muy alta.

