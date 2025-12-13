Surinam podría ser sancionada por FIFA, descubre qué pasaría con su cupo de repechaje

-

La FIFA impondría una sanción a Surinam por problemas internos y podría sacarlo del repechaje al Mundial 2026. Descubre los 3 escenarios posibles en caso que una suspención entre en vigor.

Ante la posibilidad de una sanción de la FIFA contra Surinam, por un problema interno de su Federación, han surgido rumores que apuntan a que Guatemala tome su lugar en el repechaje intercontinental que reparte dos boletos a la Copa del Mundo de United 2026.

El problema que afronta Surinam es que sus elecciones han sido impugnadas ante los tribunales ordinarios. Por ello, la justicia congeló las cuentas bancarias de este ente rector, lo que también obstaculiza la contratación de un nuevo técinco tras la renuncia de Stanley Menzo. Esto parece razón suficiente para que la FIFA determine una sanción (como le sucedió a Guatemala en 2016), aunque la situación todavía no ha escalado.

Si la sanción sobre Surinam llega a ser efectiva, quedarían marginados de la posibilidad de jugar su primera Copa del Mundo. (FOTO: Archivo)

Si el hecho llegara al grado de una suspensión sobre los Suriboys, la posibilidad de que la Azul y Blanco llegara tomar su lugar parece nula, pues los escenarios, según han sugerido expertos en el tema, podrían ser tres: El primero es que Bolivia avance directo al segundo partido contra Irak para definir al clasificado al Mundial, información que ha sido viralizada por la prensa boliviana.

El segundo podría ser que la FIFA decidiera que otro equipo de Concacaf reemplace a la selección inhabilitada, que en todo caso sería Honduras, que fue el tercer segundo lugar de la ronda final, posición que lo relegado en la búsqueda de la repesca detrás de Jamaica y Surinam.

Y como tercera opción, en todo caso, aparece Costa Rica, la selección del área con mejor ranking que no está clasificada al Mundial ni al torneo de repechaje.

La Bicolor venció 3-1 de local a los Suriboys y empató 1-1 de visita, pero eso no le daría opciones a beneficiada por la FIFA, en el caso de que la sanción sobre Surinam pase a ser real. (FOTO: Archivo)

El único motivo por la que el equipo dirigido por Luis Fernando Tena salió a discusión, fue por compartir grupo con Surinam en la eliminatoria de Concacaf, pero al ser tercero de dicho sector, y con posición menor en el ranking mundial respecto a Costa Rica y Honduras, que FIFA nos favoreciera con su decisión, sería raro.

Mientras tanto, el partido entre Surinam y Bolivia está fechado para el 26 de marzo en Monterrey, donde el ganador pasará a la final por el pasaje contra Irak, a disputarse el 31.