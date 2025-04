La Ronda: la conferencia del Ejecutivo de este lunes 7 de abril

-

El Ejecutivo ofreció este lunes 7 de abril una nueva conferencia de prensa con varios ministros y el embajador de Guatemala en EE.UU., donde abordaron diferentes temas.

El presidente Bernardo Arévalo, participó junto con el Secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Santiago Palomo y los ministros de Finanzas, Jonathan Menkos; la de Economía, Gabriela García; y el de Relaciones Exteriores, Carlos Martínez, así como con el embajador de Guatemala en Estados Unidos (EE.UU.), Hugo Beteta en La Ronda de este lunes.

El principal tema abordado por los funcionarios fue la imposición arancelaria para los productos de exportación establecida por la administración de Donald Trump, presidente de EE.UU. a diferentes países en el mundo, incluyendo Guatemala. Aquí te presentamos un resumen de lo abordado.

Agenda Presidencial y Vicepresidencial

Lunes 7

Presidente Bernardo Arévalo : Reunión de trabajo con el MARN (Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales)

: Reunión de trabajo con el MARN (Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales) Vicepresidenta Karin Herrera: Participación en el Día Mundial de la Salud.

Miércoles 9

Presidente Bernardo Arévalo: Cumbre de Estado de presidentes de CELAC, donde el presidente viajará y retornará al país el mismo día.

Jueves 10

Presidente Bernardo Arévalo : Supervisión de trabajos en la carretera a Semuc Champey, en Lanquín, Alta Verapaz junto con autoridades del Ministerio de Comunicaciones

: Supervisión de trabajos en la carretera a Semuc Champey, en Lanquín, Alta Verapaz junto con autoridades del Ministerio de Comunicaciones Vicepresidenta Karin Herrera : Alianza Global de Jóvenes Políticos, Tercera Edición.

: Alianza Global de Jóvenes Políticos, Tercera Edición. Vicepresidenta Karin Herrera: Parlamento de Mujeres Políticas de Guatemala.

Viernes 11

Presidente Bernardo Arévalo : Inauguración del Sinaprese en El Paredón, de Sipacate, Escuintla, junto con los ministerios de Salud, Defensa, la Conred y el Inguat, en el marco del descanso de la Semana Santa.

: Inauguración del Sinaprese en El Paredón, de Sipacate, Escuintla, junto con los ministerios de Salud, Defensa, la Conred y el Inguat, en el marco del descanso de la Semana Santa. Vicepresidenta Karin Herrera: Comisión Departamental de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Conasan)

EE.UU. y su imposición de aranceles

El Gobierno de Donald Trump en EE.UU. impuso una serie de aranceles a nivel mundial, incluida Guatemala, a quien le estableció un 10% para todos los productos.

Al respecto, la administración de Bernardo Arévalo indicó que no entrarán en "una guerra arancelaria" y que, por el contrario, buscarán medidas de mitigación con el sector privado, con quienes sostendrán una reunión mañana martes 8 de abril.

Según la ministra de Economía, ya tienen una "Hoja de Ruta" que va desde mejorar la tramitología, hasta identificar los productos de importación y de exportación a EE.UU. con el fin de identificar el impacto de la medida de Trump.

Aunque el canciller Carlos Martínez explicó que utilizarán los mismos mecanismos legales establecidos en la misma orden ejecutiva de Trump para negociar una eventual reducción o eliminación del arancel del 10% establecido para Guatemala.

Mientras que el ministro de Finanzas, Jonathan Menkos, aseguró que la medida del gobierno estadounidense no refleja, por el momento, ningún impacto en la perspectiva de crecimiento económico para Guatemala, ya que se prevé cerrar la Ejecución presupuestaria en un 92% o 95% a finales de año, lo que establece contribuirá a mantener la estabilidad económica del país.

Por su parte, Arévalo dijo que un punto favorable para el país es la "lucha contra la corrupción" y "coloca a Guatemala en una posición muy fuerte para enfrentar esto, porque para EE.UU. la corrupción es un obstáculo para el comercio internacional".

Día Mundial de la Salud

El presidente Bernardo Arévalo recordó que este lunes 7 de abril se conmemora el Día Mundial de la Salud y aprovechó para resaltar el trabajo de los médicos y salubristas del país, así como el trabajo que ha efectuado el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), en especial para las mejoras en abastecimiento.

El mandatario resaltó varios proyectos y obras que se han inaugurado con respecto a las mejoras en atención de salud.

Respecto a las exigencias de los salubristas que efectuaron manifestaciones la semana pasada, el mandatario aseguró que existe una mesa que está discutiendo sus demandas y las posibilidades para darles una respuesta.

Confirman renuncia

La ministra de Economía, Gabriela García, confirmó la renuncia del viceministro de Competitividad, Antonio Romero, y se limitó a decir que argumentó "temas personales".

"Todos somos servidores públicos y al momento que tenemos que tomar decisiones personales o laborales. Nada más que eso", dijo.

Seguro obligatorio de vehículos

El presidente Bernardo Arévalo explicó que aún no se han instalado las mesas de discusión para establecer las reformas a la Ley de Tránsito relacionadas con el seguro obligatorio de Vehículos, pero dijo que están en ese proceso de conformación, como parte del diálogo generado luego de las protestas en contra de la medida.

También dijo que hay "negociaciones en marcha" con distintas organizaciones y, aunque no dio detalles, indicó que la intención es mejorar la Ley de Tránsito.

Reunión en Celac

La Cumbre de la Celac en Honduras 2025, que se celebrará los días 8 y 9 de abril en Tegucigalpa, Honduras, el presidente Bernardo Arévalo confirmó su participación en la reunión. Aseguró que viajará el mismo día de ida y retorno y que esto no afectará las relaciones con EE.UU., debido a que es un órgano colegiado y no específicamente de un Gobierno en particular, ello debido a las disputas con el gobierno hondureño.

Disputa salarial en el Ejecutivo

Otro de los temas que más se abordó durante La Ronda, fue la disputa salarial entre la Presidencia y Vicepresidencia, luego que se revelara que Karin Herrera no se había reducido sus ingresos mensuales, tal como lo hizo el Presidente.

Durante las preguntas efectuadas se consultó sobre su relación de "amistad" con Karin Herrera, a lo que el mandatario, después de parafrasear, indicó que era "profesional". Una posición similar manifestó con respecto al diputado Samuel Pérez.

No obstante, el mandatario dijo desconocer cuáles son las planillas salariales en las diferentes instituciones. Por su parte, el ministro de Finanzas aseguró que la Vicepresidencia no realizó ninguna "petición formal" de reducción de salario, pero que ahora ya están en contacto con el equipo de trabajo de Herrera para buscar un mecanismo de reducción salarial.

Inseguridad y violencia

Según el presidente Bernardo Arévalo, los ministerios de Gobernación y Defensa trabajan en conjunto para reducir la "ola de violencia e inseguridad" que se ha vivido en los últimos días. El mandatario explicó actividad de reacción que han desarrollado para la "captura y desarticulación de bandas".

Sin embargo, insistió en que hay grupos, bandas y maras que provocan actos de violencia para "generar una sensación de desorden que les favorece".

Canasta básica

La ministra de Economía aseguró que los precios de los productos de la canasta básica han tenido un comportamiento normal de acuerdo a la estacionalidad en la agricultura.

Respecto a la estrategia solicitada por la vicepresidenta Karin Herrera respecto a la reducción del costo en los productos de la canasta básica, la funcionaria aseguró que la petición fue preparar una estrategia relacionada con el "costo de vida, que es diferente", la propuesta se presentará en el Gabinete Económico de abril.

Autodeportaciones de EE.UU.

El Gobierno de EE.UU. habría establecido una medida para que las personas que lo deseen pueden solicitar una "autodeportación", al respecto el canciller Carlos Martínez indicó que el mecanismo lo ofreció la administración de Donald Trump, pero que no cuentan con ningún registro al respecto, ya que no existe alguna plataforma para darle seguimiento.

