La Ronda: conferencia de prensa de este miércoles 2 de abril

En la actividad participaron el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, y autoridades del ministerio de Educación.

El secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Santiago Palomo, inició la nueva jornada de "La Ronda" señalando que este día se celebra el Día Internacional del Libro Infantil y presentó la agenda cultural para los próximos días:

2 de abril: concierto sacro en la iglesia Santa Teresa, zona 1. Marimba Femenina de Conciertos a partir de las 19:00 horas

2 de abril: audiciones para bailarinas y bailarines en técnicas clásicas interesados en formar parte del Ballet Nacional, a partir de las 9:00 horas en la 5a calle, 3-48, zona 1.

3 de abril: marchas de Cuaresma y Semana Santa compuestas por la banda de Marchas Fúnebres Femenina en el Palacio Nacional de la Cultura a las 18:30 horas.

3 de abril: lanzamiento de sellos postales alusivos a la Semana Santa a las 19:00 en el Palacio de Correos.

Además, será lanzada la Procuraduría General de la Nación (PGN) la campaña "Juntos salimos, juntos volvemos", como parte de la Alerta Alba Keneth.

Semana Santa Segura

Francisco Jiménez, ministro de Gobernación, manifestó que ante el alto movimiento turístico que ocurrirá durante el descaso de la Semana Santa, suspenden los descansos y permisos para los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y los más de 38 mil agentes, estarán disponibles en diferentes puntos del país para brindar seguridad.

Anunció que lanzará el programa "Semana Santa Segura" y que la protección estará dividida en dos partes: los agentes que resguardarán carreteras y sitios turísticos, y los que estarán en procesiones tanto en el Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala y en la Antigua Guatemala.

"El Mingob gestionó un bono de Q1,500 que será entregado a los agentes para apoyar la alimentación mientras velan por la seguridad de las personas. Habrá controles carreteros, prevención de delitos, presencia activa de agentes en sitios turísticos, en la costa del pacífico, tenemos grúas y mecánicos que atenderán automóviles. Han sido desarrollados con metodología técnica y logística, son más de 22 instituciones públicas que trabajarán en el plan de tradiciones seguras", comentó el funcionario.

Añadió que tendrán a disposición de la población, todas las patrullas, motocicletas, buses, grúas, drones y hasta helicópteros.

Incidentes en San Vicente Pacaya y caravana en Avenida Las Américas

"Nos sentimos molestos, no se vale que la vida de un agente se ciegue por una situación de estas", explicó Jiménez luego de informar del fallecimiento de un agente de la PNC, quien recibió una pedrada en la cabeza y murió durante la madrugada de este miércoles 2 de abril.

"El derecho de expresarse a través de una manifestación es algo que el Gobierno garantiza, pero no es posible que las comunidades estén molestas y reaccionen con tanta violencia. Se quemó la subestación y se hicieron daños a la sede del MP. Hasta la 1 de la madrugada rescatamos a policías que estaban retenidos en la sede del MP. Lo que originó esto, el secuestro de una bebé, se consignaron a dos personas, una mujer que tiene múltiples antecedentes, no entendemos por qué la comunidad reaccionó contra nosotros", señaló.

Por aparte, el funcionario se refirió a una caravana de motocicletas convocadas por un tiktokero colombiano. "Es una actividad permitida. Si se hubieran comunicado oficialmente, solicitado los permisos, nos organizamos con la Municipalidad de Guatemala para darles apoyo. Pero, no hicieron nada. Bloquearon la Avenida las Américas y provocaron inconvenientes. Hubo capturas. Enviamos un mensaje para los amigos motoristas, que si quieren hacerlo, tienen todo el derecho".

Luego, habló sobre los operativos en contra de una estructura de taxis pirata, a quienes se les señala de cometer 23 homicidios. Señaló que el modo de operar de esta estructura es que le daban una bebida, con un fármaco, a sus víctimas y cuando era muy fuerte, este provocó su muerte. Envió un mensaje a la población para evitar usar estos taxis. "Si no se siente seguro, no los use", señaló.

Plan retorno al hogar

Danilo Rivera, director del Instituto Guatemalteco de Migración, señaló que el Plan Retorno al Hogar, busca que los guatemaltecos que regresen deportados de Estados Unidos sean integrados al mercado laboral. El funcionario señaló que el plan está divido en tres fases:

Primera fase - Cerca de ti: se habilitaron las nuevas instalaciones del consulado en Illinois, Estados Unidos. Se generó y se presentó la aplicación ConsulAppGuate, es una aplicación para celulares que busca informar a las personas que necesiten comunicarse con el consulado, porque son perseguidas o tienen alguna emergencia. El funcionario señala que tiene un botón de pánico. Solo se puede descargar en Estados Unidos.

Segunda fase - Retorno digno: hemos recibido a las personas vía aérea y vía terrestre, hemos recibido a 8,011 migrantes retornados. Se les ha dado kits de vestuario, alimentos, higiene, servicios psicológicos y acompañamiento. También tenemos un call center, con atención psicológica y con trabajadores sociales. Se han atendido 3,665 personas y se han realizado 598 entrevistas.

Con Ferrocarriles de Guatemala (Fegua) se firmó el convenio para instalar el centro de atención para personas retornadas. Se usará el gran salón de Fegua, estamos coordinando las acciones para su acondicionamiento, atención médica, psicológica.

Becas de inglés

Carlos Aldana, viceministro de Educación extraescolar y alternativa, anunció el lanzamiento de un programa de becas gratuito "PROBEFI", el cual está diseñado para jóvenes y adultos con modalidades flexibles y apoyo económico. Tienen tres niveles: inglés inicial, intensivo de 4 horas, intensivo de 8 horas. El objetivo del plan es para que las personas puedan acceder a mejores oportunidades de empleo.

Las autoridades señalan que hay más de 5,400 becas disponibles. El programa de becas quedó creado en la Ley del Presupuesto para este 2025 y tiene un costo de Q50 millones.

"No solo son becas para aprender inglés, buscan generar empleo entre las personas que las utilicen. Nuestra gran meta es conectar a las personas con el mundo laboral. Participan personas de 15 años en adelante. En total, son 22,264 becas, que se desarrollarán en tres tipos de becas", comentó Aldana.

Las personas que estudien estas becas recibirán una ayuda económica, que a través del CHN recibirán un token, para que cuando ganen el curso, reciban el estipendio.