Zamora: "Este es un montaje ejecutado con eficacia desde el Presidente y la Fiscal"

La audiencia de primera declaración en contra del periodista José Rubén Zamora fue reprogramada.

Luego de salir de la audiencia de primera declaración y de escuchar parte de la acusación del Ministerio Público, el periodista José Rubén Zamora, dio declaraciones respecto a su caso.

"Este es un montaje, montaje diseñado, fabricado, ejecutado con eficacia, desde el presidente, la fiscal general y otras personas", fueron una de las primeras palabras que dijo a medios de comunicación.

Zamora explicó su relación con Ronald García Navarijo, quien lo habría denunciado y que podría ser presentado por el Ministerio Público como testigo.

Según Zamora, García Navarijo fue chantajeado por el Ministerio Público para declarar en contra de varias personas a cambio de liberarle Q33 millones.

"El testigo que tiene la contraparte, lo conozco desde el año 2 mil y pico. La ultima semana de julio llegó a verme y estaba con otro amigo, Ronald García, por lo que sabía tenía retenidos Q33 millones que no se los querían soltar porque el señor Curruchiche le pedía el 15% y que quemara a otros personas que eran molestas para el MP y al régimen de turno", manifestó.

El periodista dijo que le recomendó a García que no accediera a la petición de Curruchiche, pero que cree que finalmente lo hizo y que por eso tiene un caso en contra.

"Para poder recibir esos Q30 millones, tengo entendido que ya se lo están liberando y portando evidencia sobre eso", puntualizó.

¿Qué pasó con los Q200 mil de la acusación?

Zamora también explicó de qué se trata la acusación de los Q200 mil. Confirmó que le prestaron ese dinero pero que fue a petición de Ronald García que se realizó el trámite.

"El me pidió cita, me pidió que estuvieran abogados porque efectivamente me prestaron Q200 mil para El Periódico. Supe que otros casos de él se van a abrir, y parece que aceptó la oferta de Curruchiche, mis abogados solo llegaron a dar asistencia, por petición del señor Ronald", explicó.

También detalló la importancia de García en el caso, pues habría sido testigo en otros casos de lavado de dinero en contra de políticos.

"Por qué es importante Ronald García, uno de los últimos casos que tuvo Juan Francisco Sandoval, y que Ronald decidió hablar, como colaborador eficaz, fue que antes de la elección de Jimmy Morales, Jimmy y Sammy se reunieron en donde recibieron 4 millones de quetzales que fueron lavados por García".

"Ronald tenía documentado el lavado de dinero para Sandra Torres y junto a Jonathan Chévez, en un sótano de un banco, recibió al expresidente Funes de El Salvador, el estaba preocupado porque al salir Juan Francisco esto iba a ser conocido por Curruchiche", finalizó.