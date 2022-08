"Como que anda raro": Rubí habla sobre su distanciamiento con Nelson (video)

Rubí habló un poco de cómo está el ambiente en la casa a pocos días de la semifinal y al ser cuestionada acerca de su distanciamiento con el representante de Guatemala.

Durante una interacción en la cabina POV de Tik Tok Rubí se sinceró y respondió al comentario acerca de si se había alejando de Nelson Carreras y por qué.

Nelson y Rubí en la competencia juntos. (Foto: La Academia)

"¿Qué pasó con Nelson que te ves muy distante de él ¿hay algo?, le preguntaron.

"¿Neta dicen eso? no, es que no sé, Nelson como que anda raro, no sé, no en mala onda, si no es que, yo digo que anda, a lo mejor estresadillo por las canciones, de hecho todos estamos así, andamos todos como estresadones, yo pienso que es eso, porque cuando me vio ayer, me abrazó y me dijo: 'ay ya te extrañaba', pero siento que todos estamos así, esta semana no nos vamos a pelar mucho, pero Nelson y yo nos llevamos súper bien para que no haya malentendidos fuera", expresó.

En la competencia del sábado a Carreras le tocó con Cesia, en un duelo centroamericano. Los nervios afloran cada vez más, pues este fin de semana se define quienes pasarán a la ronda final.

MIRA EL VIDEO:

Rubí habla de su distanciamiento con Nelson Carreras. #LaAcademia #Semifinal #soy502 #Guatemala pic.twitter.com/T6wvmLt0Ba — Selene Mejía (@SeleneMSoy502) August 3, 2022

MIRA EL VIDEO COMPLETO: