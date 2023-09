Rupert Murdoch deja la presidencia de Fox y pone a su hijo al frente

-

El australiano Rupert Murdoch deja la presidencia de Fox & News Corp y decide poner a su hijo al frente.

El empresario y magnate australiano de 92 años, Rupert Murdoch, anunció este jueves 21 de septiembre que dejará su cargo de presidente de Fox Corporation y Fox News.

"Durante toda mi vida profesional, he estado involucrado diariamente con noticias e ideas, y estoy seguro que eso no cambiará", escribió Murdoch en un comunicado a los empleados de Fox.

"Pero, es el momento adecuado para asumir diferentes roles, sabiendo que tenemos equipos verdaderamente talentosos", concluyó diciendo en el texto el ahora exdirector ejecutivo de Fox News.

Rupert Murdoch llamó a su hijo, el británico Lachlan Murdoch de 52 años, "un líder apasionado y con principios", por lo que se convertirá en el único presidente de ambas empresas.

¿Quién es Rupert Murdoch?

Rupert entró en el negocio de los periódicos en 1950 y se convirtió en un importante ejecutivo en 1985, cuando compró Twentieth Century Fox al petrolero Marvin Davis por 600 millones de dólares.

Al año siguiente, Murdoch ingresó al negocio de la televisión después de comprar varias estaciones de televisión estadounidenses y crear Fox Broadcasting, y posteriormente Sky News.

Se rumora que Fox News se lanzó en como una competidora de CNN, pero con el tiempo se convirtió en el canal de noticias por cable número uno en Estados Unidos.

Por el momento, Rupert se mantiene como el principal accionista de Fox News y se desconoce cuál será el primer movimiento de su hijo Lachlan como presidente.

Así fue el anuncio de Fox News sobre Rupert Murdoch: