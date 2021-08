Rusia desmiente entrega de Sputnik Light para Guatemala

La Embajada de la Federación de Rusia en Guatemala acaba de emitir un comunicado donde desmiente que entregará vacunas Sputnik Light a Guatemala, pese a que divulgó lo contrario a AFP y promovió en el sitio oficial de Sputnik V la bondades de la vacuna Sputnik Light y su eficacia al ser mezclada con otras marcas.

"Los datos oficialmente presentados por el presidente Alejandro Giammattei y la ministra de Salud Pública y Asistencia Social, Amelia Flores, en la conferencia de prensa del 27 de julio del año en curso son fiables y corresponden a los resultados de la renegociación con el equipo de Sputnik V", dice el comunicado.

"El contrato renegociado contempla el suministro de la primera y segunda dosis de la vacuna Sputnik V a Guatemala", puntualiza la Embajada rusa.

Con esto, el Gobierno ruso se retracta luego de haber declarado ayer 5 de agosto por medio del Fondo Ruso de Inversiones Directas (RDIF, por sus siglas en inglés) ante AFP que los reajustes de la negociación con Guatemala contemplaban el envío de la Sputnik Light, que básicamente consiste en el primer componente de la Sputnik V, la cual posee un 80% de efectividad.

Les invitamos a leer el comunicado de la Embajada de Rusia en Guatemala https://t.co/K0juSHmqsm pic.twitter.com/kUHiUdUhth — EmbRusaGuate - Посольство России в Гватемале (@EmbRusaGuate) August 6, 2021

Contrato no revelado

El Gobierno de Guatemala ha mantenido silencio respecto a los detalles del contrato con los rusos, lo cual ha provocado dudas en la población y la falta de transparencia ha generado que varios guatemaltecos pidan la renuncia del presidente de la República, Alejandro Giammattei.

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social no se había pronunciado sobre las Sputnik Light sino hasta hace pocas horas, asegurando que habrá segundas dosis de la vacuna rusa. Pero puntualiza que no descartan la posibilidad de adquirir Sputnik Light en el futuro.

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social #MSPAS informa: https://t.co/bJznQrkL5a pic.twitter.com/79onvCcV8F — Ministerio de Salud Pública (@MinSaludGuate) August 6, 2021

Rusia ha tenido problemas para proveer la vacuna

La situación de Guatemala es similar a la da varios países de América Latina y de otras partes del mundo. Diversos medios de comunicación extranjeros de prestigio abordaron el tema y el RDIF no aclaró la causa de la escasez de la segunda dosis de Sputnik, sino destacó las bondades de la monodosis de Sputnik Light.

Ayer 5 de agosto emitió un comunicado donde aseguran que podrán abastecer las vacunas luego de las demoras, pero resaltaron los resultados de la combinación de Sputnik Light con otros biológicos como AstraZeneca y Moderna.

BREAKING | RDIF: "Combination of the 1ST component of Sputnik V vaccine (Sputnik Light) with vaccines by AstraZeneca, Sinopharm & Moderna demonstrates high safety profile during the pioneering study in Argentina’s Buenos-Aires province, supported by RDIF"https://t.co/sWjbYnn0aT — Sputnik V (@sputnikvaccine) August 4, 2021

Los medios internacionales entrevistaron a los directores de las compañías rusas fabricantes de Sputnik V, quienes explicaron que la fabricación de la segunda dosis es compleja.

Dijo que el plan de distribución de vacunas actual de Rusia se está estableciendo de antemano con cualquier exceso almacenado de forma centralizada, lo que dificulta la distribución rápida a las regiones lejanas en tiempos de creciente demanda.

Vitaly Shakhnazarov, director de calidad de COREX, una empresa de logística farmacéutica que trabaja en Rusia y Europa del Este, dijo a The Moscow Times que la escasez localizada era el resultado de una red de distribución "inflexible". Los desarrolladores de la Sputnik V explicaron que esta vacuna es difícil de hacer dado que cada dosis tiene su fórmula, por lo que se tiene que tener dos fábricas o dos secciones separadas.

"Por lo tanto, existe un gran problema de contaminación cruzada, y si tiene contaminación cruzada, tendrá problemas realmente importantes. Este es un gran problema en el caso del Sputnik V", indicó Vikram Punia, fundador de Pharmasyntez, una compañía farmacéutica rusa, al diario The Moscow Times.