Rusia bombardea una escuela que servía como refugio

Rusia se ha ensañado con los civiles ucranianos y bombardea barrios residenciales. Este domingo 20 de marzo se reporta el bombardeo a una escuela donde se refugiaban 400 civiles.

Las autoridades ucranianas informaron este 20 de marzo que las tropas rusas bombardearon una escuela donde se refugiaban 400 personas, en Mariupol. Además, el ayuntamiento de la ciudad denunció que miles de residentes han sido llevados a la fuerza hacia territorio ruso.

El presidente Volodímir Zelenski calificó el asedio contra esa urbe como actos de “terror”, mientras las fuerzas rusas reconocieron su segundo ataque con misiles hipersónicos, esta vez contra la ciudad de Mikolaiv.

El ejército ruso recrudece los ataques contra varias ciudades, incluidas las áreas donde se resguarda la población civil, por encima de los intentos de negociaciones y la condena internacional. Rusia se ha mostrado enorgullecida por el uso de misiles hipersónicos, en el sur ucraniano, después de que el sábado asegurara que los empleó contra la región de Ivano-Frankivsk, en el oeste del país.

En Mairupol han bombardeado edificios residenciales. (Foto: Twitter)

Fue la segunda vez en menos de una semana que los funcionarios de la ciudad informaron que un edificio público donde los residentes se habían refugiado estaba siendo atacado. Una bomba golpeó un teatro de Mariupol con más de 1 mil 300 personas dentro el miércoles, dijeron funcionarios locales.

No hubo información inmediata sobre las víctimas del ataque a la escuela de arte. Las autoridades ucranianas no han dado una actualización sobre la búsqueda del teatro desde el viernes, cuando dijeron que al menos 130 habían sido rescatados.

La ciudad de Mairupol ha sido bombardeada. (Foto: captura de pantalla)

School sheltering 400 people destroyed by Russian strike in besieged city of Mariupol, local council says https://t.co/z21wB7uJoH — BBC News (World) (@BBCWorld) March 20, 2022

Mariupol, es una ciudad y un puerto estratégico en el mar de Azov, ha sido bombardeado durante al menos tres semanas y ha sido testigo de algunos de los peores horrores de la guerra en Ucrania. Al menos 2 mil 300 personas han muerto, algunas de las cuales tuvieron que ser enterradas en fosas comunes, y la comida, el agua y la electricidad se han quedado sin energía.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski condenó los ataques en Mariúpol como crímenes de guerra en un mensaje televisado.

Zelensky has condemned 'war crimes' against Mariupol



Read more herehttps://t.co/gKWw8N7jxo pic.twitter.com/3aFaoTLyJG — The Telegraph (@Telegraph) March 20, 2022