FIFA filtra el video completo previo al "¿Qué mirás, bobo?" de Messi. La imagen viral se observa en la película oficial de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, "Written in the Stars" ya está disponible en FIFA.

La FIFA ha publicado recientemente el documental "Written in the Stars", (Escrito en las estrellas) en el que se ven imágenes que no se habían publicado hasta el momento del Mundial de Qatar de 2022.

La edición mundialista 2022 estableció varios récords, incluidos los 172 goles marcados y los 5 mil millones de personas que interactuaron con el torneo. Con un total de 3.4 millones de espectadores en las gradas, la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 superó a la de 2018 con 400 mil personas más.

˝¿Qué mirás, bobo?"

Sin embargo, lo que más llamó la atención son las imágenes completas de lo sucedido posterior al partido entre Argentina y Países Bajos.

En el documental se observa la escena completa de la famosa pregunta de Messi a Weghorst tras la eliminación de Países Bajos ante Argentina en cuartos de final: "¿Qué mirás, bobo?", cuestionó el astro argentino al neerlandés mientras respondía a una entrevista en la zona mixta.

El origen del “¿Qué mirás, bobo?”. pic.twitter.com/U6iSbUgEdv — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) March 25, 2023

Las imágenes muestran que el neerlandés tuvo un pequeño desencuentro con varios jugadores de la albiceleste y con el "Kun" Agüero. En zona mixta, cuando el que fue elegido mejor jugador del torneo valoraba el encuentro, se quedó esperando y mirando al futbolista del PSG, que no acogió precisamente bien el gesto.

El documental completo puede verse en la siguiente dirección oficial de la FIFA: Written in the Stars