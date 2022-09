Sale a luz otra "infidelidad" de Piqué mientras estaba con Shakira

El periodista Jordi Martín reveló nuevos detalles sobre otra infidelidad del integrante del Barcelona mientras mantenía una relación con Shakira.

OTRAS NOTICIAS: Gerard Piqué romper el silencio y reacciona con amenazas

Martín habló en el programa "Amor y Fuego", destapando que Gerard Piqué le fue infiel a Shakira en 2016 con una de sus exparejas.

Según él, el astro de fútbol tuvo una aventura con la actriz Núria Tomás, una de sus exnovias, cuando hubo una concentración de la Selección Española.

(Foto: Oficial)

“Núria Tomás hoy está felizmente casada y es mamá, en el año 2016 era una persona soltera, este encuentro se produce en el apartamento de Núria, es la primera vez que la nombro, esto es una primicia mundial, fue en una concentración de la Selección Española, estaba en 'Las Rozas', en Madrid y acude al domicilio de Nuria, al apartamento, se ven en un espacio de dos horas, acude en un taxi, se ven dos horas y regresa con la Selección Española, perdona que ya terminó la bomba, esta información se la traslado yo al hermano de Shakira hace unos días, ella tiene conocimiento de esta infidelidad”, dijo.

(Foto: Oficial)

Acerca de por qué no reveló la foto en 2016 dijo que no había foto pero explicó: "es que no puedo delatar... una persona me dice 'anoche Gerard estuvo con esta persona', pero yo os digo, hay dos personas en el apartamento, Gerard y Nuria, la información me llega por uno de los dos", expresó, alegando que le reveló esto uno de ellos dos.

EL VIDEO: