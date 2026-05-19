Victor Wembanyama hace historia y Spurs golpean al Thunder en final del Oeste

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Los San Antonio Spurs golpearon primero en la final del Oeste la noche del lunes al vencer 122-115 al campeón defensor Oklahoma City Thunder en un dramático duelo que necesitó dos prórrogas y tuvo a Victor Wembanyama como gran figura.

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El francés firmó una actuación histórica con 41 puntos y 23 rebotes, liderando a unos Spurs que acabaron con el invicto del Thunder en estos playoffs.

Wembanyama dominó ambos tableros y apareció en los momentos decisivos, incluido un triple a 27 segundos del final de la primera prórroga que forzó el segundo tiempo extra.

El HISTÓRICO juego 1 de Wemby



Se unió a Wilt Chamberlain como los únicos jugadores con+40 PTS y +20 REB en su debut en Finales de Conferencia pic.twitter.com/VA5FXyF3zh — NBA Latam (@NBALatam) May 19, 2026

La noche estaba preparada para homenajear a Shai Gilgeous-Alexander tras recibir el premio al Jugador Más Valioso, pero el protagonismo terminó siendo para el pívot francés. El canadiense cerró con 24 puntos y 12 asistencias.

En la segunda prórroga, Wemby sentenció el partido al anotar nueve de los 14 puntos de San Antonio. A sus 22 años, se convirtió en el jugador más joven en registrar más de 40 puntos y 20 rebotes en un juego de postemporada.

Wemby lo tiene claro, quiere ser MVP de la NBA #NBAPlayoffs pic.twitter.com/03gQLylMYd — NBA Latam (@NBALatam) May 19, 2026

El segundo partido de la serie se disputará este miércoles nuevamente en Oklahoma City, mientras Knicks y Cavaliers abrirán este martes las finales del Este (6:00 p. m.).