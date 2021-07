El Salvador inicia vacunación en mayores de 25 años

Las autoridades de Salud de El Salvador anunciaron el inicio de la vacunación contra el Covid-19 a los mayores de 25 años.

El presidente Nayib Bukele anunció por medio de su cuenta de Twitter esta noticia, que ha generado expectativa entre la población del país centroamericano.

Debido a que el proceso individual de vacunación está siendo más rápido de lo normal, el 7 de julio se hará una prueba piloto, intentando incrementar la vacunación a 75,000 diarios, publicó Bukele en redes sociales.

China enviará en los próximos días a El Salvador un lote de 1.5 millones de vacunas CoronaVac contra el Covid-19, según lo informó la sede diplomática del país asiático. La fuente señaló que el cargamento es el quinto que llegará a ese país.

1. ¡Ya se habilitaron las citas para la vacunación contra el #COVID19 para todos los mayores de 25 años!



Se mantienen activas todas las personas que pertenecen a las fases anteriores.



Recuerden que poco a poco iremos agregando más grupos de personas. — Nayib Bukele (@nayibbukele) July 3, 2021

Además, el anuncio sobre el cargamento que llegará desde China se produjo el mismo día que Estados Unidos adelantó que enviará 1.5 millones de vacunas de Moderna a El Salvador, donadas por el mecanismo Covax de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El donativo estadounidense partirá la noche del 4 de julio y llegará a El Salvador en las primeras horas del 5 de julio.

Actualmente, El Salvador vacuna a los mayores de 30 años y espera expandir el beneficio a la población más joven, mientras se espera la llegada más vacunas para las próximas semanas.

Según autoridades de Salud salvadoreñas, a la fecha se ha vacunado a 2 millones 846 mil 177 personas; de ellas, 1 millón 703 mil 849 ya cuentan con la primera dosis y 1 millón 142 mil 328 ya poseen las dos dosis.

DATOS

Este país es el que mejor ritmo de vacunación presenta en comparación con el resto de Centroamérica.

En la actualidad ha vacunado a más de dos millones de personas. Costa Rica está cerca de alcanzar esta cifra. Luego sigue Panamá, que ha inoculado a cerca de 1.5 millones de ciudadanos.

Más abajo, está Guatemala que no ha llegado a superar el millón de dosis administradas. Honduras apenas superó los 500 mil ciudadanos vacunados y Nicaragua se encuentra por debajo de los 500 mil inmunizados, según registra Our World in Data, hasta el 2 de julio.

Gracias a Dios, llevamos el ritmo de vacunación más rápido de la región y si logramos acelerarlo, será aún mayor y saldremos de esta pandemia aún más rápido.



Pero debemos recordar que es nuestro deber moral buscar formas para ayudar a nuestros hermanos centroamericanos. pic.twitter.com/ZDGjPquGb9 — Nayib Bukele (@nayibbukele) July 3, 2021

*Con información de El Salvador.com