¡Salvados! Santos de Neymar asegura la categoría en el Brasileirão

El Santos de Neymar logró la permanencia en la Serie A del Brasileirão tras ganar por 3-0 al Cruzeiro en la 38ª y última jornada del torneo, y consiguió además la clasificación para la Copa Sudamericana 2026.

Con Neymar en el once inicial, el Santos, que inició la jornada con riesgo de descenso en caso de derrota, se midió a un Cruzeiro que ya tenía la tercera plaza asegurada y que jugó con los suplentes pensando en las semifinales de la Copa de Brasil, que disputará esta próxima semana contra el Corinthians.

Dos goles de Thaciano en apenas dos minutos (26' y 28') abrieron el camino de la victoria para el Santos, que selló la permanencia en la segunda parte con un gol de Joao Schmidt.

La victoria permitió al Santos finalizar en el lugar 12, con 47 puntos, cuatro más que el descenso, y clasificarse para la próxima Sudamericana.

FINAL DE JOGO E VITÓRIA DO PEIXÃO! ⚪⚫



O SANTOS ENCERRA A TEMPORADA 2025 COM VITÓRIA PRA CIMA DO CRUZEIRO! THACIANO, DUAS VEZES, E SCHMIDT MARCARAM OS GOLS SANTISTAS! PARTIU CONMEBOL SUDAMERICANA, NAÇÃO SANTISTA!

Tras sellar la permanencia, el técnico argentino del Santos, Juan Pablo Vojvoda no escondió su alivio.

"Me siento feliz, pero sobre todo me siento aliviado. Estoy aquí en un club grande que no luchaba por el objetivo que tenía que luchar, pero tocó esto", dijo Vojvoda, contratado a finales de agosto tras haber sido destituido del Fortaleza.

"Agradecer, en los momentos difíciles, a la directiva, que siempre estuvo cerca. Es un club grande, de renombre mundial, con mucha presión (...) Cuando llamamos a la afición, nos apoyaron. Los recibimos en el centro de entrenamiento, hablamos con la prensa; era un momento para contar con el apoyo de todos", resaltó.

"El fútbol ha cambiado mucho, pero el nombre del Santos sigue teniendo peso, al igual que otros equipos que también han evolucionado. El Santos ha vivido momentos difíciles en los últimos años, pero desde que llegué, me encontré con gente ocupada y dispuesta a resolver esta situación", dijo Vojvoda.

VAI PRA CIMA DELES, NEYMAR!

Preguntado sobre la renovación de Neymar, cuyo contrato acaba el 31 de diciembre, Vojvoda dijo que "el club necesita a Neymar, porque Neymar es Santos y Santos es Neymar, y es Pelé, y es Robinho. El Santos necesita jugadores del nivel que necesita la afición", comentó.

El presidente del club, Marcelo Teixeira, también se refirió al tema. "Queremos la permanencia de Neymar. El proyecto es hasta el Mundial de 2026. Nuestra expectativa es que Neymar permanezca en el Santos", dijo tras el encuentro.