Samuel Perez responde al antejucio y cuestiona al MP

El MP pidió que se retire la inmunidad en contra del diputado Samuel Pérez a quien acusan de "discriminación".

Luego que el Ministerio Público presentara una solicitud de antejuicio en contra del diputado Samuel Pérez, el congresista publicó un video para responder a la acusación.

"Me demandaron por romper una hoja, y no fue por discriminación. La corrupción y la incompetencia no distinguen por pertenencia etnolingüística sino que este es un diputado que fue asesor de Allan Rodríguez, es un gran corrupto y es un criminal, y ese es el motivo por el cual, el Ministerio Público lo defiende a él y me ataca a mi", dijo Pérez.

Además, cuestionó el trabajo del Ministerio Público, pus asegura que hay muchos casos que desestiman sin ser investigados.

"Es momento que Consuelo Porras deje de perder el tiempo en investigar ridiculeces y empiece a investigar el 90% de los verdaderos crímenes que desestima, como homicidio, violaciones, extorsiones, entre otras cosas, o que se ponga a investigar a Miguel Martínez, Alejandro Giammattei, o la relación de Jimmy Morales con el narcotraficante Federico Manchado", agregó Pérez.

El MP me quiere investigar por un hojicidio #JusticiaParaLaHoja pic.twitter.com/HKUjNlR1MN — Samuel Pérez (@samuel_pz) February 27, 2025

El hecho

El 14 de enero pasado al finalizar la sesión solemne en el congreso de la República ocurrió un incidente entre los diputados Bequer Chocooj y Samuel Pérez.

Todo ocurrió porque Choocoj pretendía entregarle un borrador de carta de renuncia al presidente Bernardo Arévalo, pero Pérez le pidió la hoja indicándole que se la daría al gobernante, pero de inmediato la rompió frente a su colega.

Esto ocasionó que Bequer presentara una denuncia en contra de Pérez.

La Fiscalía de Derechos Humanos inició las indagaciones y este 27 de febrero presentó una solicitud en contra del congresista por el caso que popularmente se ha llamado "hojicidio".

El antejuicio es por el delito de discriminación, pues Choocoj insiste en que fue discriminado.

Este fue el momento