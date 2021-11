Sancionan a los organizadores de fiestas patronales en Quiché

Un juez resolvió imponer sanciones económicas a cinco de los organizadores de las fiestas patronales en Quiché.

Los bailes sociales en Sacapulas, Quiché, fueron duramente criticados en redes sociales por incumplir las normas sanitarias ante el Covid-19.

Después de los videos que aparecieron en Facebook, la Fiscalía de Sacapulas comenzó la investigación y presentó ante juez a las personas involucradas.

Al tratarse de una falta y no de un delito se decidió la sanción económica para Miguel Tiu Us, Diego Tiu Imul, Juan Us Tum, Alberto Tiu de León y Miguel Imul Us quienes deben donar cada uno la cantidad de Q7 mil.

La donación se distribuirá entre varias instituciones como: Bomberos Voluntarios, Cruz Roja, un hogar de ancianos, el Centro de Asistencia Nutricional y el Centro de Atención Permanente. Los recursos servirán para compra de insumos.

Además, cada implicado debe realizar campañas para que se respeten las medidas sanitarias y así prevenir el contagio de Covid 19.

El Ministerio Público informó que continúa con la investigación para identificar a los representantes legales de los 10 grupos musicales que participaron en esas fiestas.

