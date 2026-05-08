"Son unos tarados", dice el Fantasma Figueroa a la afición crema

-

Al técnico chileno Marco Antonio Figueroa no le gustó el trato que recibió de la afición de Comunicaciones instalada en tribuna y los insultó en la conferencia de prensa.

MÁS FÚTBOL: Xelajú se lleva un empate ante los cremas por un autogol de José Pinto

Comunicaciones empató 2-2 con Xelajú, en el partido de ida de las semifinales, que se disputó en un abarrotado estadio Cementos Progreso.

Pese al lleno total, el "Fantasma" lanzó: "Desde el inicio, desde que estábamos peleando el descenso, sabíamos que estábamos solos, no importa que el estadio este lleno, nosotros siempre fuimos apoyados por la misma gente que esta atrás de la portería", molesto por los insultos que llegaron al banquillo desde la tribuna durante el juego.

"Yo no armé este plantel, yo traté de mejorarlo. Eso es lo que tienen que entender y el hincha tiene que entender eso. Por eso me da tristeza todo lo que me gritan los tarados que se ponen atrás de la banca, todos, una bola de tarados", expresó el chileno.

Pero, su molestia no es con toda la afición crema, le mandó un mensaje a la porra crema. "Lo único que yo le puedo decir a nuestra gente, a la fiel, a la barra, es que vamos a ir a ganar allá. Es lo que nos queda y es lo que vamos a intentar", afirmó Figueroa.

FINAL DEL PARTIDO

Comunicaciones FC ( 2 ) Xelajú MC ( 2 )



Presentado por: @gana777gt #VamosCremas | #Clausura2026 pic.twitter.com/BpYZ6R3ph9 — Comunicaciones FC (@CremasOficial) May 8, 2026

Comunicaciones viajará desde este viernes a Quetzaltenango, donde el domingo volverá a enfrentar a Xelajú, en el juego de vuelta, a partir de las 7:00 de la noche, en el estadio Mario Camposeco. El empate le da la clasificación a la final a Xelajú por haber sido líder de la clasificación.