Xelajú se lleva un empate ante los cremas por un autogol de José Pinto

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Un desafortunado autogol de José Carlos Pinto le dio a Xelajú el empate 2-2 ante Comunicaciones, en un abarrotado estadio Cementos Progreso, en la semifinal de ida del Clausura 2026.

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Justa igualdad que sabe a triunfo para los superchivos porque no rehusaron a su papel de favoritos, al llegar como líderes del campeonato, y sumaron su sexto juego consecutivo sin perder ante los cremas.

Lo hicieron con la capacidad de manejar el juego, impidiendo en la primera parte que su portero novato, Estuardo Chang fuera asediado por los albos. Hubo intensidad, roces, muchas faltas y una disputa mano a mano.

La serie se resolverá el próximo domingo, a partir de las 7:00 de la noche, en el estadio Mario Camposeco.

Los chivos se llevan la clasificación en la bolsa porque de prevalecer el empate serán los finalistas. Los albos deben ganar o ganar.

En el inicio, hubo disputa, pero pocas acciones de gol. Las más claras fueron en la portería de Fredy Pérez. Un cabezazo de José Castañeda y un tiro libre de Yair Jaén, que se fueron apenas desviados.

⚽ Jorge Aparicio se consagra como el Jugador Del Partido de la Liga Bantrab.



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Los goles

Para la segunda mitad llegaron los goles cuando el partido se hizo más vertical y menos pausado. El colombiano Omar Duarte, quien llegó desde el banquillo, abrió el marcador al barrerse, tras un desvío de Javier González, que dejó fuera de acción a Chang, al minuto 56.

Cuatro minutos después, pudo marcar el segundo el cubano Dairon Reyes, pero su disparo se estrelló en el poste.

El tico Steven Cárdenas igualó las acciones con un derechazo cruzado después de una excelente filtración de William Cardoza, al 68.

Pero, los albos recuperaron la ventaja cuando el cubano Karel Espino venció a Chang por la vía del penal, después de una mano dentro del área de Raúl Calderón, al 79. Duarte tuvo para ampliar la ventaja, pero solo frente a Chang mandó el balón arriba.

Y al finalizar, llegó la reivindicación de Calderón, al 86, cuando provocó el autogol de Pinto con un centro que el jalapaneco desvió a su propia portería para la igualdad definitiva.