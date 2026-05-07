Jake Hall, estrella de tv, fallece tras regresar de fiesta en España

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El británico Jake Hall, modelo y estrella de tv, falleció en Mallorca, España, tras salir de fiesta.

El protagonista del show "The Only Way is Essex", fue hallado sin vida en una villa vacacional en Mallorca, donde estaba pasando sus vacaciones.

Según informes un accidente habría ocurrido en una fiesta en el pueblo de Santa Margalida pero aún no revelan el hecho pues se encuentra en investigación. El cuerpo presentaba heridas en la cabeza, apuntando a que habría atravesado una puerta de cristal.

Una d elas fotos tomadas en Mallorca. Foto: Instagram.

La policía recibió una llamada desde una casa de alquiler, al norte de la isla, alrededor de las 07:30 a. m. El Ministerio de Asuntos Exteriores británico publicó: "Estamos apoyando a la familia de un hombre británico que ha muerto en España y estamos en contacto con las autoridades locales".

Jake de 35 años viajaba con su hija de 8 años River Bella Hall, quien se encontraba compartiendo con su padre un emocionante viaje.

"La vida es muy mala a veces, pero voy a intentar recordar las cosas buenas; revisando, simplemente estoy creando arte en muchas formas", escribió la expareja y madre de la niña Misse Begiri en sus redes junto a fotos de la niña.

Foto: Instagram.

The Only Way is Essex

El programa fue popular alrededor de 2015 "Jake formó parte de la familia TOWIE durante varios años y enviamos nuestro más profundo pésame a su familia y amigos tras la triste noticia de hoy".

Jake se unió al reality de ITV en 2015 junto a su entonces novia, Chloe Lewis, y pronto alcanzó gran popularidad, formando parte del reparto habitual. Luego se enfocó en su carrera como modelo.

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