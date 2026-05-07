Especialista aclara dudas sobre el uso e impacto de la gasolina E10

-

Experto desmiente los mitos sobre la gasolina E10 en Guatemala y asegura que el uso de etanol no provoca daños mecánicos ni corrosión en los motores.

En medio del debate por la implementación de la gasolina E10 en Guatemala, Luis Fernando Villegas, de nacionalidad colombiana e ingeniero mecánico con más de 20 años de experiencia en el sector de combustibles, respondió a cuestionamientos sobre el impacto del etanol en los vehículos.

Las declaraciones del especialista se dieron luego de que trascendieran opiniones entre la población en general y redes sociales sobre el uso de etanol que advierten sobre posibles daños mecánicos, mayor consumo de combustible y sobrecalentamiento de motores.

¿Tiene menos densidad energética?

Consultado sobre la afirmación de que el etanol tiene menor densidad energética y que esto provoca un mayor consumo de combustible, Villegas reconoció que el biocombustible tiene un nivel energético inferior al de la gasolina convencional.

Sin embargo, precisó que existen otros factores que compensan esa diferencia energética.

"Los tres elementos positivos de tener 117 octanos son: ser un oxigenante y su nivel de detergente, en una mezcla de hasta un 10% compensan, con creces, tener ese 3% menos de energía", afirmó Villegas.

Luis Fernando Villegas, ingeniero mecánico con más de 20 años de experiencia en el sector de combustibles. (Foto: Archivo / Soy502)

Añadió que durante la combustión, esas propiedades permiten mantener la eficiencia del motor y aunque "es cierto lo de energía", en el momento de la combustión, "estas tres cosas superan ese inconveniente".

¿Sobrecalentamiento de motores?

Respecto de los señalamientos de que el etanol puede sobrecalentar motores y reducir su vida útil, Villegas aseguró que el incremento de temperatura sería mínimo y no representaría un riesgo mecánico para los vehículos.

"Lo primero es que un motor, mientras más caliente, más eficiente, por eso es que se recomienda que cuando un carro lo inicie en la mañana, lo deje que tome temperatura", explicó el especialista.

Añadió que el etanol no genera efectos comparables con otros alcoholes industriales más agresivos.

"El delta que le pueda aportar el etanol, es tan mínimo que sí le podría subir, pero hacia niveles de eficiencia y en ningún momento estamos hablando de combustibles como los metanoles que sí hacen y ponen en riesgo las temperaturas de los motores", sostuvo Villegas.

¿Corrosión en empaques y mangueras?

También respondió a las advertencias sobre supuestos efectos corrosivos del etanol en empaques, mangueras y componentes internos, especialmente en motocicletas.

De acuerdo con el especialista, la calidad y especificaciones técnicas del etanol son supervisadas mediante controles de acidez y pH establecidos por cada país.

"El etanol, dentro de la especificación que debe poner cada país, lo que llaman la nómina, uno de los parámetros que se debe vigilar, y en todo momento, es el pH, el nivel de acidez", explicó.

Añadió que esos controles evitan afectaciones en los sistemas de combustible porque "lo que hace es que no tenga ninguna acidez hacia afuera" por lo cual el parámetro se controla como muchos otros y "eso lo que provoca es que no suceda nada de eso".

Destacó que en Colombia se llevaron a cabo pruebas con concentraciones mucho más altas de etanol.

La mezcla de etanol al 10 % con combustible se considera un aditivo y un estándar internacional. (Foto: Archivo / Soy502)

"Hay estudios, y esa persona lo puede consultar en Colombia, donde se hizo un estudio de tanques de motos con etanol al 100% a ver hasta qué nivel de corrosión dio, y dio que hasta en el 100% no había ningún nivel de impacto", aseguró.

¿Estudios internacionales advierten del E10?

Sobre los estudios elaborados por asociaciones e instituciones privadas que advierten daños en motores de vehículos y motocicletas, Villegas indicó que existe normativa internacional y certificaciones de fabricantes que respaldan la compatibilidad de vehículos con mezclas E10.

"Existe una asociación mundial y en Europa donde los productores de vehículos tienen que mandar sus certificaciones, y ahí se compensan todas las normas", puntualizó.

Agregó que las evaluaciones consideran marcas, modelos y antigüedad de motocicletas y vehículos los cuales "se pueden consultar cada año, y se extrapolan hacia años anteriores donde dicen que desde fábrica no tienen ningún problema en garantía".

"Esa afirmación —de los estudios— va en contra de lo normal, por ejemplo, hoy hay más de 60 países en el mundo llevan usando etanol durante más de 30 años, entonces esas motos debían haber acabado desde hacía mucho, no deberían estar circulando", concluyó el experto.