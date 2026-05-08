¿Debemos preocuparnos? Esto dice la OMS sobre el peligro del hantavirus

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Según la OMS hay una única cepa de hantavirus que puede transmitirse de persona a persona.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) insistió el viernes en que el riesgo del hantavirus para la población en general sigue siendo mínimo, mientras varios países se preparan para repatriar a los pasajeros atrapados en el crucero afectado por un mortífero brote.

Tres pasajeros del MV Hondius murieron y otros se infectaron de este virus poco común, que normalmente se propaga entre roedores.

La única cepa de hantavirus que puede transmitirse de persona a persona —el virus Andes— fue confirmada entre los pasajeros que dieron positivo en las pruebas, alimentando la preocupación internacional.

Se espera que el barco que navega bajo bandera neerlandesa y lleva a bordo a unas 150 personas, llegue el domingo a la isla española de Tenerife, en las Canarias. Ese mismo día empezarán las evacuaciones en avión a los países de origen de los pasajeros y tripulantes, indicó el gobierno español.

"Se trata de un virus peligroso, pero únicamente para la persona realmente infectada. En cuanto al riesgo para la población en general, sigue siendo extremadamente bajo", declaró ante la prensa en Ginebra un portavoz de la OMS, Christian Lindmeier.

Destacó que incluso entre las personas que se alojaron en los mismos camarotes con una persona contagiada a bordo del crucero MV Hondius, "parece que, en algunos casos, ninguno de los dos está contagiado".

"Eso demuestra otra vez que, por suerte, al parecer el virus no es tan contagioso como para transmitirse fácilmente de una persona a otra", dijo.

La OMS informó el jueves que había en total cinco casos confirmados y tres sospechosos del virus, y se esperaba una actualización de las cifras este viernes.