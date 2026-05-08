Capturan a hombre con 52 mil dólares en bomba de fumigación

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Agentes policiales detuvieron a un hombre luego de encontrar una bomba fumigadora con más de 50 mil dólares y armas de fuego dentro del vehículo en el que transitaba.

El hallazgo se localizó en el kilómetro 496 de la ruta de La Libertad, Petén, dónde agentes de la DIPRONA capturaron a Timoteo "N", de 45 años.

El hombre fue puesto a disposición de la justicia. (Foto: PNC)

Según los reportes oficiales, el hombre iba a bordo de un picop cuando los policías decidieron realizar una revisión, al verificar el automotor encontraron una bomba para fumigar donde al revisarla se descubren 52 mil 470 dólares.

Además, localizaron dos fusiles, una pistola, seis tolvas y 93 municiones. También consignaron dos radio transmisores y dos celulares.

El hombre fue detenido y puesto a disposición de la justicia mientras que los hallazgos fueron embalados para fortalecer las investigaciones correspondientes.

Las evidencias ayudarán a fortalecer las investigaciones. (Foto: PNC)