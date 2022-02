El contundente mensaje que Sandra Torres envía a los traidores (video)

La líder de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) dio un discurso en Quetzaltenango y mencionó a quienes la traicionaron.

Sandra Torres se encuentra en Quetzaltenango y ha participado en un acto público organizado por su partido político UNE, donde fue captada por medios de comunicación locales dando un discurso en el que referencia que desea que ese departamento se vuelva verde, en alusión al color símbolo de la UNE.

Ella aprovechó la oportunidad para mencionar a quienes la habían traicionado y dijo: "Hoy gracias a Dios me respaldan 40 buenos diputados y esos que me traicionaron ya no están en el partido, ya no los queremos. Porque de los traidores, el que traiciona una vez va a traicionar todo el tiempo".

LEY ELECTORAL Y DE PARTIDOS POLÍTICOS

Cabe recordar que La Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) define en su artículo 219 que la propaganda debe realizarse durante el proceso electoral donde se permite promover el partido, difundiendo programas de gobierno, o bien captar simpatizantes por cualquiera de los medios de comunicación existentes en un tiempo determinado.

El artículo 20 en su inciso "h" define como proselitismo en época no electoral cualquier acción y actividad de formación y capacitación, y cualquier otra actividad referida al funcionamiento de las organizaciones políticas.

De momento no se ha abierto el calendario del proceso electoral.

