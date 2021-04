Sarita Sosa alista "golpe" por la herencia de José José

El abogado de la familia Sosa Salazar afirmó que,debido a que el testamento de José José se leyó en México, no tiene validez en el estado de Florida.

Esto luego de que Anel Noreña, explicó ser la heredera universal de los bienes del cantante y que no dejó nada escrito en Estados Unidos, donde vivió con su segunda familia, Sara Salazar y su hija Sara Sosa.

Según el especialista él murió en Miami y era residente, por ello la ley de la Florida afirma que lo que pase en México es irrelevante.

También asegura que quien tiene derecho de ser representante legal es Sarita, según contó a Suelta la Sopa.

"Cualquiera puede decir lo que sea, eso no es verdadero, no es preciso. Es un hecho que no es la ley, porque él murió en Florida. Como residente de Florida, la ley de La Florida aplica, no la de México", recalcó. También pidió ver ese testamento.

"Si ellos lo tienen, vamos a verlo, porque lo tienen que presentar en La Florida, no creemos que sea válido, no creo que exista. Además en la Florida, ella pasa a ser la exesposa, el testamento no es válido", aseguró.

Marisol Sosa, hija del cantante con Anel, afirma que no hay otro testamento. Sin embargo, el abogado de Sarita dice que hay otro documento donde le da el poder legal a Sarita.

"Este es un poder legal que nombra a su hija como representante legal".

Este es el video donde dice Anel que es la heredera:

"Hoy soy José José, así que todo lo referente a él es conmigo", dijo Anel en el programa Hoy.

Aquí afirma el abogado que no existe ese testamento: