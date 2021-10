Arnold Schwarzenegger celebra el cumpleaños de su hijo Joseph

El actor Arnold Schwarzenegger celebró el cumpleaños de su hijo Joseph Baena y compartió imágenes de dicho momento.

El hijo del famoso actor cumplió, este sábado 2 de octubre, 24 años. Ha llamado la atención por su cuerpo esculpido igual que su padre y también por ser hijo de la guatemalteca Mildred Patricia Baena.

Arnold Schwarzenegger, de 74 años, publicó en su cuenta de Twitter unas imágenes de la celebración que sostuvo con Joseph, donde se puede apreciar que disfrutaron de una comida y de un paseo en bicicleta.

Además comentó: "¡Feliz cumpleaños, Joseph! ¡Estoy tan orgulloso de ti y te amo! Lo estás aplastando en el gimnasio, en tu carrera inmobiliaria y en la actuación. Sé que este será otro año fantástico".

El actor estadounidense, de origen austriaco, actualmente sostiene una relación con Heather Milligan. Además de Joseph tienen cuatro hijos más. El caso de Joseph despertó interés luego que se supiera que Mildred Patricia Baena trabajó como empleada doméstica por 20 años en la casa de Schwarzenegger, donde sostuvo una relación mientras estaba casado con María Shriver.

Sin embargo, la relación entre padre e hijo ha sido amigable y constantemente se hacen gestos de aprecio que comparten en las redes sociales. Además Joseph también incursiona en la actuación.