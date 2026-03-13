El precio del diésel podría seguir aumentando, alertan las autoridades

-

El Ministerio de Energía y Minas advirtió que el aumento del diésel podría continuar debido al conflicto internacional y a la especulación en el mercado.

El incremento en los precios de los combustibles en Guatemala fue tema de discusión este jueves en el Congreso de la República en donde se analizaron las posibles causas del alza y el impacto que podría tener en la economía del país.

Durante una citación, funcionarios del Ministerio de Energía y Minas (MEM) y Ministerio de Economía explicaron que el comportamiento del mercado responde a factores internacionales, mientras que el Ejecutivo evalúa medidas para mitigar sus efectos en la población.

Factores internacionales

Datos del MEM indican que Guatemala depende totalmente de las importaciones de combustibles, pues el país es 100% importador de derivados del petróleo.

Los combustibles ingresan principalmente por el Pacífico y el Atlántico, que representan aproximadamente el 80% y 20% de las importaciones, respectivamente, por lo que cualquier variación en el precio internacional del crudo impacta directamente en el mercado nacional.

Datos del Ministerio de Energía y Minas indican que Guatemala depende totalmente de las importaciones de combustibles. (Imagen: captura de pantalla)

Según el monitoreo del MEM, el precio internacional del petróleo WTI pasó de 67.02 dólares por barril a finales de febrero a 95.73 dólares, esto representa un incremento del 42.84%. En el mismo periodo, la gasolina superior aumentó 36.79%, la gasolina regular 36.49% y el diésel 51.96%.

Las autoridades también reportaron que durante 2026 los precios nacionales han mostrado una tendencia al alza. La gasolina superior pasó de 2.12 dólares a 3.11 dólares por galón, la gasolina regular de 2.04 dólares a 2.98 dólares, mientras que el diésel aumentó de 2.19 dólares a 3.77 dólares en lo que va del año.

Según el MEM, el diésel representa más del 50% del consumo de combustibles en Guatemala. (Imagen: captura de pantalla)

De acuerdo con un monitoreo extraordinario, hasta el 12 de marzo, los precios promedio en el área metropolitana indicaron nuevos incrementos respecto al 9 de marzo.

El galón de gasolina superior se ubicó en Q34.92, con un aumento de Q1.92; la gasolina regular alcanzó Q33.97, con un incremento de Q2.09, y el diésel llegó a Q35.16, con una subida de Q3.35.

Aumento de precio

Erwin Barrios, viceministro de Energía e Hidrocarburos del MEM, explicó que el combustible con mayor consumo en el país es el diésel, por lo que cualquier variación en su precio puede tener efectos directos en la economía.

"En Guatemala, el combustible más usado para efectos productivos es el diésel. Más del 50% del consumo nacional corresponde a este combustible y todo el transporte pesado se mueve con diésel", indicó Barrios.

El Ministerio de Energía y Minas advirtió que el aumento del diésel podría continuar debido al conflicto internacional y a la especulación en el mercado. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

El funcionario también advirtió que el país aún podría enfrentar nuevas alzas en los precios debido al comportamiento del mercado internacional.

"Esta ola de precios todavía no ha llegado completamente al país. Lo que viene es una ola de precio que viene del diésel, casi sin lugar a dudas, porque el combustible que está viniendo ahora tiene incrementos por la especulación internacional derivada de la guerra", señaló.

A esto se suman factores logísticos que también han elevado los costos del combustible. "Ha incrementado el precio del transporte marítimo, el paso por el Canal de Panamá y los tiempos de espera en los puertos. Es una escalada de precios que se va acumulando", dijo el funcionario.

“ Lo que viene es una ola de precio que viene del diésel... porque el combustible que está viniendo ahora tiene incrementos por la especulación internacional derivada de la guerra ” Erwin Barrios Viceministro MEM

El viceministro también reconoció que no es posible hacer proyecciones claras sobre el comportamiento del mercado debido a la incertidumbre internacional. "Nosotros no tenemos una predicción porque la guerra es incierta. Solo podemos observar lo que va sucediendo y analizar las tendencias históricas", afirmó.

Ante este escenario, indicó que el Ejecutivo evalúa posibles medidas para enfrentar el impacto económico. "Actualmente los ministros de las carteras relacionadas se encuentran reunidos para determinar qué acciones podría tomar el Gobierno para ayudar a la población", explicó.

Libre competencia

Además, indicó que en Guatemala el mercado de combustibles funciona bajo un esquema de libre competencia, por lo que las estaciones de servicio tienen la facultad de fijar sus propios precios.

"Nosotros tenemos un mercado libre. Las gasolineras ponen libremente su precio y los mayoristas también establecen el suyo; luego las estaciones pequeñas tienden a seguir esas referencias", indicó.

El ministro del MEM explicó que en Guatemala los precios de los combustibles se rigen por un sistema de libre mercado. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

El funcionario agregó que esta dinámica provoca que en muchas ocasiones los precios se mantengan similares entre diferentes estaciones. "Uno siente que hay como un acuerdo entre ellos porque la diferencia de precios es poca, pero las empresas argumentan que están ejerciendo su libertad de mercado", explicó.

Según el ministro, esta situación también dificulta comprobar cuando existe una especulación real en los precios. "Si uno le pregunta a una empresa por qué está poniendo ese precio, dicen que es su libertad y que se arriesgan a perder mercado si suben demasiado", señaló.

Monitoreos

Por su parte, Ana Valeria Prado, viceministra de Inversión y Competencia del Ministerio de Economía, explicó que las autoridades han intensificado el monitoreo de precios, especialmente en productos de consumo básico.

"Como parte de los monitoreos que estamos haciendo hemos intensificado también el seguimiento a los productos de la canasta básica para determinar si efectivamente existe un impacto", señaló Prado.

La viceministra indicó que aún es prematuro emitir conclusiones sobre los efectos del incremento en los combustibles. "Sería muy irresponsable de mi parte hacer alguna afirmación o conclusión en este momento. Estamos en fase de análisis de estos números", explicó.

El incremento en los precios de los combustibles en Guatemala fue tema de discusión este jueves en el Congreso donde se analizaron las posibles causas del alza y el impacto que podría tener en la economía del país. (Ana Valeria Prado, Ministerio de Economía) pic.twitter.com/lwCwvsdKvw — Susana Manai (@ssmanai_Soy502) March 13, 2026

La funcionaria agregó que el análisis se realiza de forma coordinada con otras instituciones del Estado. "Trabajamos este tipo de análisis en conjunto con el Banco de Guatemala, el Ministerio de Economía y el INE, porque tiene que ser un análisis integral", detalló.

Prado indicó que se mantienen monitoreos en estaciones de servicio para detectar posibles casos de especulación.

También informaron que ya se han identificado estaciones de servicio bajo observación. "En estos días hemos identificado 25 estaciones de servicio que están siendo observadas y denunciadas por posibles casos de especulación", señalaron.

Fortalecer mecanismos de denuncia

En la misma línea, Barrios reconoció que las herramientas legales actuales para investigar posibles abusos en el mercado resultan limitadas y poco ágiles. "Nosotros podemos actuar tratando de demostrar que hay una especulación de precios, pero tenemos que demostrarlo. Esa es una debilidad de nuestra ley", afirmó.

El funcionario explicó que el proceso para sancionar a una estación de servicio requiere presentar una denuncia que posteriormente debe ser investigada por el Ministerio Público. "Nosotros lo denunciamos, el Ministerio Público investiga y luego determina si procede o no llevar el caso a juicio. Es un proceso largo y poco efectivo para responder con rapidez a estos incrementos", indicó.

“ Si pudiéramos fortalecer los mecanismos de acción para que sean más efectivos e inmediatos, sería muy positivo, porque en realidad con las herramientas actuales nos sentimos muy limitados ” Erwin Barrios Viceministro MEM

Ante esta situación, el ministro señaló que fortalecer los mecanismos legales permitiría una respuesta más inmediata frente a posibles abusos en el mercado de combustibles. "Si pudiéramos fortalecer los mecanismos de acción para que sean más efectivos e inmediatos, sería muy positivo, porque en realidad con las herramientas actuales nos sentimos muy limitados", concluyó.

Autoridades reconocieron que las herramientas legales para sancionar la especulación de precios son limitadas y requieren procesos largos de investigación. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

Durante la citación, se expresó la preocupación por el hecho de que Guatemala se ubica actualmente entre los países con combustibles más caros de la región, por encima de El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica.

Ante ello, las autoridades señalaron que el comportamiento de los precios dependerá en gran medida de la evolución del conflicto internacional y de las medidas que el Gobierno pueda definir en los próximos meses.