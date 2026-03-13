MEM denunciará a 25 estaciones de servicio por aumentar precio de combustibles

-

En el 23% de las gasolineras que fueron revisadas por las autoridades se detectaron irregularidades.

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) confirmó que detectó 25 estaciones de servicio de combustible con precios por encima del rango promedio, razón por la cual presentará las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público (MP).

La cartera de Energía y Minas informó que el pasado 9 de marzo realizaron una vigilancia en los precios en 109 a estaciones de servicio ubicadas en la Ciudad de Guatemala.

De esas inspecciones, el MEM determinó que 25 presentan condiciones y argumentos suficientes para proceder con las denuncias, debido a que sus precios se encuentran muy alejados del valor de referencia establecido.

"Identificamos un incremento anticipado en los precios, incluso antes de que se registrara el conflicto geopolítico en Medio Oriente que ha impactado los mercados internacionales del petróleo", informó Erwin Barrios, viceministro encargado del Área de Minería e Hidrocarburos del MEM.

El Ministerio de Energía y Minas denunciará a 25 estaciones de servicio. (Foto: Archivo / Soy502)

Según explicó la Ley de Hidrocarburos, señala que la comercialización del combustible en Guatemala es de libre mercado y que la función del Ministerio se circunscribe a evitar que haya un abuso en los precios.

"Nos corresponde presentar la denuncia y será el Ministerio Público quien realice la investigación y le dé el curso correspondiente", afirmó el funcionario.

Barrios señaló que la variación al alza se ha percibido de manera generalizada una variación al alza.

"Estamos monitoreando todo el país y llevando a cabo las intervenciones correspondientes y procederemos con base a la ley en los casos que exista una mayor separación del precio de referencia que publicamos", puntualizó el viceministro.

Recalcó que según la Ley de Hidrocarburos se establece que el mercado de combustibles en Guatemala es de libre competencia.

"Nuestro rol es prevenir abusos en los precios, así como verificar la calidad y cantidad del combustible, el control es parte de nuestras funciones de regulación", explicó Barrios.

El funcionario también detalló que el MEM se mantiene atento a los valores internacionales del petróleo y sus derivados y que se consulta portales especializados para establecer los precios de referencia.