Sean Penn pide boicotear premios Óscar si se impide hablar al presidente de Ucrania

El actor y director San Penn amenazó con "fundir" sus estuatillas si esta noche impiden la participación del Presidente de Ucrania en los Premios Óscar 2022.

"No hay nada mejor que los Premios de la Academia puedan hacer que darle (Zelenskyy) la oportunidad de hablar con todos nosotros", manifestó el actor y director Sean Penn, en una entrevista a la cadena CNN.

Penn sabe que con sus declaraciones se está enfrentando a la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, pero eso no fue un impedimento para pedirle a todas las personas que "boicoteen" las entrega de los premios si impiden al presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy hablar con "todo el mundo".

Sus declaraciones ocurren luego que se diera a conocer acerca de la petición de Zelenskyy para intervenir unos minutos y narrar qué está ocurriendo en Ucrania.

Sin embargo, Amy Schumer, una de las anfitrionas del evento este año, insinuó que la solicitud había sido rechazada argumentando que a ella le hubiera gustado incluirlo en la programación.

“Yo mismo, si se da el caso, cuando vuelva, fundiré las mías (estatuillas) en público”, manifestó en CNN.

ICYMI: Actor Sean Penn says the Oscars should be boycotted if the ceremony’s planners have decided against having Zelensky on the program. pic.twitter.com/4LI2YIiKcD — Jim Acosta (@Acosta) March 26, 2022

Penn ha ganado dos premios Óscar por las películas "Mystic River" y "Milk" y en febrero pasado estuvo en Ucrania filmando un documental acerca de la invasión rusa para Vice Studios. Actualmente se encuentra en Polonia, lugar que ha decidido aceptar refugiados de Ucrania.

"Si la (Academia) ha elegido no seguir al liderazgo en Ucrania, que está recibiendo balas y bombas por nosotros, junto con los niños ucranianos que a los que están tratando de proteger, entonces creo que cada una de esas personas y cada pedacito de esa decisión habrá sido el momento más obsceno en toda la historia de Hollywood", sentenció.