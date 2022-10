Los secretos que destaparon "La Chupitos" y Massiel Carrillo

La entrevista dio a conocer detalles divertidos de la actriz que saltó a la fama tras ganar un concurso de comedia.

La actriz y comediante Liliana Arriaga conocida como "La Chupitos" conversó con Massiel Carrillo, donde reveló detalles de su carrera y su aprecio por Guatemala.

Durante las preguntas atrevidas, Carrillo le cuestionó a la comediante si ha enviado fotografías por mensajes.

"Sí he enviado muchas, pero fueron para mi ginecólogo cuando estaba la pandemia. Era por temas de salud", contó con su forma divertida "La Chupitos".

Carrillo no se quedó atrás y también reveló que le ha enviado a su esposo fotos sensuales cuando él se va de viaje y lo hace para que "no me extrañe".

Espera, qué?



Personaje en honor a su tío

Además, Liliana Arriaga contó que su personaje más conocido se inspiró en una vivencia familiar.

"Todo surgió con un tío, no lo hago de mala onda, pero verlo así y cómo actuaba entonces lo empecé a remedarlo y de ahí se inspiró el personaje de La Chupitos".

Finalmente, Arriaga dijo que espera viajar a Guatemala pronto para compartir con sus admiradores de Guatemala y recorrer los lugares más emblemáticos del país.