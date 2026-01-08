Arte que desaparece en segundos: las alfombras de Semana Santa en Antigua Guatemala

-

La Semana Santa en Antigua Guatemala es sinónimo de fe, devoción y el vibrante arte efímero de las alfombras. Estas obras de arte, elaboradas con esmero por generaciones, revisten las calles coloniales para el paso de las procesiones que cada año convierten a la ciudad en un destino de cultura y tradición.

Cada Semana Santa, las calles empedradas de la Ciudad Colonial se ven embellecidas por el multicolor de las alfombras elaboradas para las procesiones.

Elementos como aserrín teñido de colores, flores naturales, pino, frutas y verduras son colocadas al paso de los cortejos.

Las calles antigüeñas se llenan de color con las alfombras. (Foto: Archivo)

Sus diseños permanecen a la vista del público hasta que los cargadores de las andas y los músicos de las bandas sacras pasan encima de ellas, permaneciendo en el recuerdo de los visitantes y en la memoria de los teléfonos utilizados para tomarles fotos.

De ahí que se considere que las alfombras son un arte efímero, cuyos detalles revelan el esmero y la dedicación transmitidas por varias generaciones familiares.

Las frutas y verduras son colocadas de manera que no sean dañadas al paso del cortejo. (Foto: Renato Melgar/Colaborador)

Preparativos

La planificación para la realización de cada alfombra de aserrín lleva por lo menos unos dos meses de antelación.

Primero deben analizar el proyecto y el diseño que plasmarán sobre el empedrado. Posteriormente, escogen los colores para teñir el aserrín, del cual compran la cantidad que utilizarán según el tamaño de la alfombra.

Entre las últimas fases se encuentra la colocación de los moldes que utilizarán, aunque en muchos de los casos son dibujos a mano alzada, según el tema que le darán.

Jóvenes se involucran en esta actividad para mantener la tradición. (Foto: Renato Melgar/Colaborador)

Luego viene la distribución por grupos para completar la alfombra, trabajo que demanda varias horas a sabiendas de que desaparecerá cuando pase la procesión.

Antes deben marcar el tamaño y utilizar reglas de madera o metal para evitar que se derrame el aserrín preparar la base y echar el color de fondo que llevará la alfombra.

El vecino Sergio Sánchez compartió que en su familia llevan décadas de elaborar alfombras de diferentes materiales.

Todo tipo de materiales es utilizado para armar las alfombras. (Foto: Renato Melgar/Colaborador)

"Lo que nos incentiva es la fe y devoción que le tenemos al Nazareno; para nosotros, lo fundamental es promover la cultura y tradición en La Antigua", manifestó.

Por su parte, José Hernández señaló que cada año acude con su familia desde Chimaltenango para apreciar las obras de arte plasmadas en las calles rodeadas de balcones y techos de teja.

"Son impresionantes las obras de arte qué hacen aquí en la ciudad; realmente se vive la fe y la tradición durante la Semana Santa", comentó.

Los trabajos para completarlas toman más de dos horas. (Foto: Renato Melgar/Colaborador)

Complemento gastronómico

Esta temporada en al ciudad colonial también se complementa con un toque gastronómico propio de la conmemoración, en donde realzan los platillos salados, postres y bebidas, entre las que destacan las siguientes:

Platillos Salados: Pescado seco envuelto en huevo, bacalao a la vicaína, el curtido rojo, los tamalitos de viaje y ensalada en escabeche una preparación a base de verduras curtidas como zanahoria y coliflor.

Entre los dulces y postres destacan las torrejas o molletes, empanadas de manjar o piña, garbanzo, ayote y chilacayote en miel, colochos de guayaba, frutas en almíbar y nuégados.

Los trabajos reflejan el arte legado por varias generaciones familiares. (Foto: Renato Melgar/Colaborador)

Las bebidas y antonjitos callejeros también cobran notoriedad como el atol blanco, de elote y arroz en leche, el batido, granizadas, fresco de súchiles y chilacayote, así como las enchiladas, tostadas, panes con pollo o chile relleno, mangos con pepita, entre otros.

Las velaciones y procesiones religiosas atraen a miles de visitantes propios y extranjeros, quienes tienen una amplia oferta de preparaciones que permiten endulzar el paladar, afirman comerciantes que cada fin de semana ofrecen sus antojitos.

La creatividad brilla en cada época de Semana Santa. (Foto: Renato Melgar/Colaborador)

La temporada también ofrece un atractivo especial como es el florecer de los árboles de jacaranda que forman alfombras de flores moradas que contrastan con el color de la época, además del aroma que ofrecen los árboles de matilisguate que brotan flores amarillas, palo rosa y rojo fuego.

Las alfombras de Semana Santa continúan siendo uno de los mayores atractivos de la Ciudad Colonial, al combinar fe, arte y tradición, en expresiones culturales y religiosas que cada año reúnen a miles de familias, vecinos y visitantes.