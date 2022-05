Senadores de EE.UU. rechazan designación de Porras al MP: “Estamos decepcionados”

Tras la designación de Consuelo Porras como Fiscal General, las críticas se han incrementado, principalmente de la comunidad internacional.

"Nos decepciona ver que el presidente Alejandro Giammattei ha designado a Consuelo Porras para que se desempeñe nuevamente como fiscal general", es parte del comunicado emitido por los senadores de Estados Unidos, Gregory Meeks y Albo Siries.

Meeks es el presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, y Sires preside el Subcomité sobre el Hemisferio Occidental, Seguridad Civil, Migración y Política Económica Internacional.

Para los congresistas estadounidenses, el liderazgo de Porras "ha estado marcado por graves retrocesos en los esfuerzos anticorrupción en Guatemala y el Departamento de Estado de Estados Unidos (EE.UU.) la ha calificado de 'antidemocrática y corrupta'".

Además indicaron que Porras "ha socavado activamente el trabajo de la Fiscalía Especial contra la Impunidad y destruyó al fiscal principal, Juan Francisco Sandoval" sin olvidar que "presuntamente ordenó a los fiscales que ignoren los casos en función de consideraciones políticas e intereses especiales, se alega que ella se confabuló con objetivos de investigaciones de corrupción".

De igual forma aplaudieron la designación de la Fiscal General y de sus familiares haciéndolos no elegibles para ingresar a EE.UU. e instaron a Giammattei a "poner los intereses del pueblo guatemalteco en primer luchar" así como a "revitalizar la lucha contra la corrupción".