¿Tus celos se han vuelto "enfermizos"? Descúbrelo aquí

Los celos son emociones normales que todos tienen, pero cuando se vuelven obsesivos y exagerados dejan de ser sanos.

OTRAS NOTICIAS: Estos son los lugares más comunes para cometer una infidelidad

Los celos son un sentimiento que todas las personas pueden sentir ante el miedo de perder a un ser amado, pero se convierte en celotipia cuando además de este miedo se aplica control hacia la pareja, y te vuelves un ser posesivo que somete al otro bajo sus órdenes.

Un estudio realizado en la Universidad El Bosque, Colombia, determinó que un 10% de los estudiados tenían un puntaje de celos patológicos.

En Psicólogo online realizaron un artículo con algunas señales que demuestran cuando los celos dejan de ser una emoción normal para convertirse en un control enfermizo.

1. Quieres que tu pareja solo este contigo

via GIPHY

Es normal querer que tu pareja pase tiempo de calidad contigo, pero el hecho de que no quieras tener tiempo para ti, o que tu pareja no pueda tener con amigos o familia, o incluso para sí mismo, es un claro ejemplo de celos enfermizos.

En la etapa de "la luna de miel" es normal este sentimiento, pero cuando ya no te puedes separar, es momento de reconsiderar tus sentimientos.

2. Sospechas todo y de todos

Es natural que sospeches de tu pareja cuando ves comportamientos extraños y repetitivos.

Pero revisarle el teléfono o llegar al extremo de pedirle ubicaciones de donde esta o fotografías que demuestren lo que te dice, sin motivo alguno, solo prueba que no tienes confianza en tu relación.

Querer estar en control todo el tiempo es la característica principal de la celotipia.

3. Eres dependiente emocional

La dependencia emocional debe ser tratada. (Foto: Pexels)

Las relaciones deben hacerte crecer solo y con la persona. Si sientes que no puedes ser feliz sin tu pareja, o que no puedes funcionar si la otra persona no está, eres dependiente emocional.

La dependencia emocional nunca es una buena señal, es algo que debes trabajar con un terapeuta o profesional de la salud. Aprender a estar solo debe ser una prioridad para cualquiera que se quiera llevar una relación "funcional".

4. Quieres cambiar a tu pareja

Tal vez la persona de la que te enamoraste es muy sociable, le gusta salir o te parece carismática. Estas son buenas cualidades, pero si sientes desconfianza porque tu pareja es "deseable" y quieres cambiarla para que se quede solo contigo, ¡alerta! esto es no es sano.

Tu pareja es un individuo propio del que te enamoraste por esas cualidades. Querer cambiar todo eso solo demuestra que quieres tener control.

5. Revisas sus redes sociales siempre

Revisar las redes sociales de tu pareja es una forma de control. (Foto: Pexels)

¿Revisas el perfil de tu pareja? Si revisas a que le ha dado me gusta, con que personas interactúa o quienes lo han seguido, estás cayendo en un nivel tóxico.

Las redes sociales de tu pareja son totalmente suyas, puede compartir todo lo que guste e interactuar con lo que disfruta. Si hay algo que no te gusta pueden hablarlo, pero controlar lo que esta diciendo no es una buena señal.

Un estudio de una Universidad en Panamá descubrió que existe una relación entre el nacimiento de hermanos menores y los celos enfermizos. Tiene que ver con perder algo que amas y que otra persona lo reciba.