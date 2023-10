Natanael Cano se cae del escenario en pleno concierto (video)

-

Natanael Cano sufrió una seria caída desde una altura considerable durante la presentación de su "Tumbados Tour" en Toluca, Estado de México, al punto de pensar que iba a morir.

El joven se cayó del escenario cuando realizaba un baile de espalda al público mientras bailaba al ritmo de su banda.

Cano voló al vacío desde una altura aproximada de dos metros y fue auxiliado por el staff, su primera reacción fue decir que nunca le había pasado antes y comenzó a reír.

"What the fu**, bro. Ya se me apagó esa madre, agárrame bien perro, nunca me había pasado eso, yo pensé que me iba a morir a la ver**. Oh, my god. Soy un pu** chango", dijo.

El momento fue captado por varios de los asistentes hasta hacerse viral. Afortunadamente el incidente no pasó a mayores y continuó con el show.

