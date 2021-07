Serie satírica del príncipe George molesta en el Reino Unido

La serie "The Prince", que retrata la vida en el Palacio de Buckingham desde la perspectiva del primogénito de los duques de Cambridge y bisnieto de Isabel II, el príncipe George, causó molestia e indignación en el Reino Unido.

OTRAS NOTICIAS: La serie Live Action de Pókemon que prepara Netflix

Con apenas horas del estreno del adelanto de esta sátira creada por Gary Janetti no tardaron en llegar los primeros comentarios de la gente en redes sociales expresando su inconformidad.

La primera temporada tendrá 12 capítulos y su estreno fue el 29 de julio en HBO Max.

Algunos usuarios consideran que es una falta de respeto hacia la monarquía británica, además no están de acuerdo con que se use la imagen del pequeño de 8 años para acosar a los demás miembros de la familia real, cuyas personalidades han sido exageradas al extremo.

La voz del “príncipe George” está hecha por el realizador Gary Janetti; Orlando Bloom es la voz del príncipe Harry; y Sophie Turner está encargada de la pequeña princesa Charlotte, entre otros.

Su estreno estaba calendarizado en mayo, pero debido a la polémica de la entrevista de los Duques de Sussex decidieron aplazarla.

Entre los comentarios destacan:

“Esto es repugnante”, “esto es inapropiado e irrespetuoso”, “grotesco y nada divertido”, “horrible”, “esto es realmente de mal gusto”.