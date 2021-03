En su cuenta, el fotógrafo Luis González Palma, también mostró un poco de su tiempo con el cantante, con una postal donde ambos aparecen sentados en un sillón, entablando una conversación amena.

Como parte de las imágenes que Ricardo Arjona ha compartido desde el lanzamiento de "Blanco y Negro" en 2020, durante la pandemia, destacan algunas fotografías artísticas que ha publicado en sus redes sociales. Se trata del trabajo de la autoría del artista visual y también guatemalteco, Luis González Palma.

Una de las primeras publicaciones se hizo en febrero del 2020, cuando la estrella lanzaba pistas de su nuevo proyecto musical.

"Esconder las cicatrices, es aceptar que el tiempo no valió la pena. #BlancoyNegro, más que un disco. Las cosas como son. @luisgonzalezpalma. Primera fotografía de la galería Blanco y Negro", fue el mensaje que el guatemalteco lanzó en el post donde aparece con un manto sobre su cabeza y los ojos cerrados.

Los guatemaltecos Ricardo Arjona y Luis González Palma juntos. (Foto: Instagram Luis González Palma)

Otra de las obras salió en mayo del 2020 con la frase: "El amor nunca es amor si no es idiota". Luis hizo un repost al cantante y contó en sus redes que su trabajo era parte de la imagen de Arjona para su nuevo proyecto.

En julio, Ricardo contaba la historia de los zapatos que lo acompañaron durante uno de sus tours, con otra imagen de la autoría de Luis González Palma:

"No hubo un solo concierto de los más de 140, en la gira 'Adentro', que estos zapatos no me acompañaran en el escenario. Un poco por gusto un mucho por cábala. Hoy, el maestro @luisgonzalezpalma les pone alas y los hace volar".

En octubre de 2020, las manos del artista fueron captadas por el otro artista. Junto a la imagen escribió: "De qué me sirven tus manos, si están tan lejos de un roce, como yo de tus besos".

Aunque se desconoce si esta foto es de Luis González Palma, pudo haber sido tomada durante la sesión.

Sobre González Palma

Luis González Palma (Guatemala) es uno de los artistas latinoamericanos más destacados y es considerado uno de los más importantes del continente.

Combina su visión del mundo con la pintura y el objeto, usando como lienzo texturas que logran que el espectador se interne en mágicos espacios formados por una ola de dimensiones.

Su trabajo es parte de colecciones públicas y privadas en The Art Institute of Chicago, The Daros Fundation en Zurich, Suiza, La Maison European de la Photographie en Paris, The Houston Museum of fine Arts en USA, la Fundation pour l'Art Contermporain en Paris, Francia, la Fondazione Volume! en Roma, Italia, La Biblioteca Luis Angel Arango en Bogotá, Colombia, The Fogg Museum en Harvard University, y The Minneapolis Institute of Art, Minneapolis, USA, Kiyosato Museum of Photographic Arts, Japan y The Montreal Museum of Fine Arts, Canada.

