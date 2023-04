Shaila Dúrcal rendirá homenaje a su madre Rocío en Guatemala

Shaila Dúrcal sorprendió al anunciar que se presentará en Guatemala para rendir homenaje a su madre Rocío Dúrcal en un show dedicado a las mamás.

La española conversó con los medios nacionales y afirmó que visitará el país para dar un gran show donde no faltará "Amor Eterno", entre otras clásicas de Rocío Durcal, además de interpretar sus éxitos inéditos.

Tras haber brindado sus conciertos de manera virtual por pandemia, ahora los fans podrán disfrutar de su talento en vivo como parte de su gira "Un tributo a mi madre Rocío Dúrcal".

Además de los detalles del show expresó su cariño por los guatemaltecos:

"A toda Guatemala, todo mi amor y cariño, saben que los quiero muchísimo y saben que estoy eternamente agradecida por todo el amor y cariño que me brindan siempre a mi, mamá, a mi familia y a mi, será un placer y un honor poder darles ese regalo tan maravilloso el día de las madres, no hay nada más especial y bonito que poder recordar juntos a mi ángel, que se me fue y a todas las mamás que también nos faltan y las que están aquí, celebrarlas en vida", dijo, agregando que será una noche espectacular, "estoy emocionada de llevarles lo mejor".

Dúrcal dijo que también celebrará sus 20 años de carrera en el país.

"Estoy contenta de compartir desde mi primer sencillo que se llama 'Perdóname' a esas como "Amor Eterno', que no puede faltar de mi mamá, este es un símbolo y me atrevo a decir que la más significativa para el público, para mi mamá también lo era, tengo muchas sorpresas, recordaremos la música de mi madre que hizo un antes y un después, y la mancuerna maravillosa que hizo con Juan Gabriel", expresó.

Soy502 preguntó a Shaila cuál es el consejo más grande que Rocío Dúrcal le dejó: "'Paciencia hija' me decía, a veces nos hace falta, pero hay que trabajar en ello, tener esa paciencia para las cosas cuando tienen que llegar y es importante seguirla practicando".

Acerca de la banda que la acompaña, la cantante contó que está integrada por sus seres queridos.

"Es algo maravilloso poder trabajar con mi familia, puedo llevarme a mi esposo a todos lados, él es mi manager, mi productor, toca conmigo, es mi bajista y mi suegro también viene conmigo como parte del show, es bonito trabajar en familia, más personal que eso ¡imposible!, es toda nuestra vida, es algo de lo que aprendí desde chiquita con mis papás, mi suegro es un gran músico y mi suegra también, canta bonito y los llevo conmigo donde puedo", expresó.

"Tributo a mi madre Rocío Dúrcal" se llevará a cabo el 10 de mayo en Forum Majadas a las 7 de la noche, con dos localidades disponibles:. Los boletos están a la venta en tickets se pueden comprar en todoticket.

Precios:

Silla Oro Q350.

Mesa VIP Q850, incluye cena para mamá.

