La reacción de Shakira tras la goleada del Barcelona sobre el Real Madrid

La victoria del Barcelona sobre el Real Madrid desató una serie de reacciones en el ámbito futbolístico y también en el artístico. Tal fue el caso de la cantante colombiana, Shakira.

Tras el triunfo del Barcelona sobre el Real Madrid, la cantante colombiana Shakira compartió en sus redes sociales donde felicita a su pareja Gerard Piqué, y se refirió a la goleada.

La colombiana se burló de la derrota del Madrid.

"Gerard no me deja decir estas cosas públicamente. Pero solo él con su heroísmo puede jugar así pasando por encima de cualquier lesión o dolor y dar siempre lo mejor. No es porque sea mi marido, pero es el mejor central del mundo mundial. ¡He dicho!", escribió la cantante.

La publicación se hizo viral en redes sociales y se compartió en diferentes plataformas.

March 20, 2022

El Barcelona goleó 4-0 al Real Madrid en el Santiago Bernabéu, con doblete de Aubameyang, este domingo en el clásico de la 29ª jornada de Liga, confirmando la vuelta a su mejor nivel tras una primera parte de la temporada muy complicada.