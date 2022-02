Estas son las razones por las que Shakira "discute" con Gerard Piqué

La colombiana Shakira se sinceró sobre su relación con el futbolista Gerard Piqué y habló sobre el pequeño detalle que los hacen discutir.

Shakira reveló en una reciente entrevista que debido a la diferencia de nacionalidad que tiene con su pareja, Gerard Piqué, ella colombiana y él español, no siempre coinciden en la puntualidad, lo que a veces los hace discutir.

La intérprete de 45 años contó a la presentadora Holly H, del podcast Planet Weirdo, detalles sobre la forma en que cada uno maneja los horarios.

'Mi pobre marido, mi novio, mi papá, como quieras llamarlo, tiene que esperarme tanto tiempo. Está cansado de esperar. Porque la hora colombiana no es la misma que la catalana, la española”, dijo entre risas Shakira durante la entrevista.

La cantante colombiana explicó que como Piqué lleva mucho tiempo formando parte del FC Barcelona desde el 2008, está acostumbrado a horarios y un regímenes estrictos, a diferencia de ella.

"Su mente está estructurada así y la mía... me he vuelto mucho más puntual desde que lo conocí, las veces que realmente nos peleamos es porque yo llego tarde y él me espera despierto”, aseguró Shakira .

La colombiana también señaló que su carrera funciona de forma diferente, ya que para ella no hay días “entre semana” o “fines de semana”, "Siempre he estado trabajando, no importa si tengo que trabajar un sábado o un domingo o un lunes, es lo mismo. Así que he perdido completamente la noción del tiempo ”, dijo la cantante.