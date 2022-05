¿Por qué Shakira y Henry Cavill son tendencia en redes sociales?

La auténtica reacción de Henry Cavill al ver a Shakira impresionó a miles, todo ocurrió mientras el actor era entrevistado.

TE INTERESA: Revelan fotos inéditas de Selena Quintanilla cuando era joven

Incluso los más grandes tienen a sus ídolos. Así lo demostró Henry Cavill durante la presentación de una de sus películas, dejando en claro que es fanático de la cantante colombiana, Shakira.

El actor de The Witcher respondía con normalidad a una serie de preguntas mientras era entrevistado en Nueva York; sin embargo, su semblante cambió cuando se dio cuenta de que Shakira también estaba en la alfombra roja, e incluso pausó la entrevista para voltear a verla.

Mientras respondía, Cavill giró su cabeza hacia la izquierda por unos segundos pero luego la regresa al frente. Segundos después, no puede contener las ganas de preguntar y se le escucha decir: "¿Ella es Shakira?" regresando su mirada con una sonrisa.

Mira aquí el momento:

Henry Cavill in shook with shakira’s beauty. pic.twitter.com/xHIvB7TLPo — carla (@carladirtyy) May 27, 2022

¿Fue un evento reciente?

Aunque ha sido en los últimos días que el clip se ha viralizado, el evento ocurrió en el 2015 cuando el actor presentaba su película "The Man from U.N.C.L.E".

Seguidores de ambos artistas han comentado que entienden la reacción del actor de Superman, pues aseguran que la colombiana luce cada vez mejor.

Señores y señoras

Shakira, la mujer más hermosa y espectacular en la tierra, con razón hasta Henry cavill pregunta por ella ✨ pic.twitter.com/fkcp4HXdTN — Shakira carla #TeFelicito (@shakiracarla) May 29, 2022