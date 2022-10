Shakira: "Nunca dije nada, pero me dolía. Yo sabía que eso pasaría"

Shakira ha estado compartiendo una serie de mensajes en sus redes sociales que han causado revuelo.

Shakira sigue dando de qué hablar en el mundo de la farándula tras su separación con Gerard Piqué, lo cual anunció hace algunos meses tras rumores de una supuesta infidelidad de parte del futbolista.

En las últimas horas, la cantante ha compartido una serie de mensajes misteriosos en sus redes sociales, en las que ha escrito varias frases que ha despertado el interés en sus fanáticos.

La reciente, acompañada de un video, "Nunca dije nada, pero me dolía. Yo sabía que eso pasaría", ha causado emoción a los fanáticos quienes suponen que podría ser una nueva canción, o hay quienes suponen que son indirectas para su ex pareja, sin embargo la cantante no ha confirmado nada.